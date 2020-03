Arnold Schwarzenegger partage le Coronavirus PSA avec son mini cheval et son petit âne

Arnold Schwarzenegger pourrait avoir créé le plus grand coronavirus PSA encore.

Prenant sur son compte Twitter dimanche, la star de “Terminator”, 72 ans, a partagé une vidéo mettant en vedette ses amis à fourrure – son mini cheval, Whisky, et son mini âne, Lulu, – alors qu’il a exhorté ses disciples à rester à la maison et à pratiquer distanciation sociale au milieu de la pandémie de COVID-19.

“Restez à la maison autant que possible. Écoutez les experts, ignorez les crétins (fronts”), a-t-il écrit à côté de la vidéo. “Nous réussirons ensemble.”

Dans l’adorable clip, Schwarzenegger a nourri ses amis équins de carottes pendant qu’il parlait de la façon dont les gens peuvent se protéger contre le virus et essayer d’arrêter sa propagation.

“Vous voyez, l’important est que vous restiez à la maison”, commença Schwarzenegger. “Parce qu’il y a un couvre-feu maintenant. Personne n’est autorisé à sortir, surtout quelqu’un qui a environ 72 ans. Après 65 ans, vous n’êtes plus autorisé à sortir de la maison en Californie. Alors nous restons à la maison et nous mangeons ici. “

Restez à la maison autant que possible. Écoutez les experts, ignorez les crétins (fronts). Nous allons passer à travers cela ensemble. pic.twitter.com/FRg41QehuB

– Arnold (@Schwarzenegger) 16 mars 2020

“Nous ne sortons pas. Nous n’allons pas au restaurant. Nous ne faisons plus rien de tel ici”, a poursuivi Schwarzenegger en caressant ses amis. “Nous mangeons juste. Avec Whisky et Lulu, nous nous divertissons.”

“Regardez ce beau sourire qu’elle a”, a-t-il ajouté à propos de Lulu.

L’ancien gouverneur de Californie a réitéré pour que les gens restent à la maison et a ajouté que tout le monde devrait jeter l’idée de sortir dans les lieux publics – tels que les restaurants et les gymnases – “par la fenêtre”.

Alors que Schwarzenegger donnait un gros câlin à Whisky et Lulu, il a souligné que ce serait une bonne séance photo. Et la star de “Predator” a fini par changer son avatar Twitter en une photo de lui avec ses animaux de compagnie.

“#newprofilepic #staytheFhome” il a légendé l’image douce.

Alors que Schwarzenegger a exhorté ses partisans à rester à l’intérieur, il a déclaré avoir obtenu l’autorisation des médecins pour faire du vélo à l’extérieur.

“C’est donc la seule façon pour moi de quitter la maison, mais si vous faites du vélo ou allez vous promener, ne vous arrêtez pas, évitez les contacts sociaux”, a-t-il écrit avec une vidéo de lui dehors avec son vélo. “Toutes mes excuses à tout le monde, mais je ne m’arrêterai pas pour mes selfies. Restez positif, restez en sécurité.”

L’acteur autrichien avait précédemment évoqué les moyens d’empêcher la propagation du coronavirus. Vendredi, Schwarzenegger a partagé une vidéo “tutoriel sur le lavage des mains” pour son chien, Cherry.

“Je me lave les mains au moins 50 fois par jour”, a-t-il expliqué. “Tout ce que je fais, je me lave les mains encore et encore et encore.”

Découvrez les clips ci-dessous.

Les médecins disent que faire du vélo à l’extérieur est OK, donc c’est la seule façon que je quitte la maison, mais si vous faites du vélo ou allez vous promener, ne vous arrêtez pas, évitez les contacts sociaux. Toutes mes excuses à tout le monde, mais je ne m’arrêterai pas pour mes selfies. Restez positif, restez en sécurité. pic.twitter.com/WAb4h57VAZ

– Arnold (@Schwarzenegger) 16 mars 2020

J’ai essayé de faire un tutoriel sur le lavage des mains pour Cherry, mais je pense que vous ferez plus attention. Fais attention. Lave t’es mains. Écoutez les scientifiques et les experts, pas les fronts. Ensemble, nous pouvons ralentir cela et nous protéger mutuellement. # COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb

– Arnold (@Schwarzenegger) 13 mars 2020

Le coronavirus (COVID-19) a infecté plus de 174 800 et tué plus de 6 680 selon les récents rapports des médias.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé dans au moins 140 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 3 800 Américains ont contracté le virus et 70 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation mondiale de la santé.

Selon le Centre de prévention des maladies (CDC), les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

