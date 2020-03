Arnold Schwrzenegger nourrit les familles avec TikTok

2020-03-20 11:30:06

Arnold Schwarzenegger s’est associé à TikTok, qui a fait un don de 3 millions de dollars, pour aider à nourrir les familles dans le besoin.

La plate-forme en ligne a fait don de 3 millions de livres sterling aux stars après-école de l’acteur Terminator, qui finance généralement des programmes parascolaires pour les enfants, mais au milieu des fermetures d’écoles pour tenter de mettre fin à la pandémie de coronavirus, l’ancien gouverneur de Californie pensait que ce serait “cool and great” pour fournir de la nourriture à travers la fondation à la place.

Il a déclaré dans une vidéo de TikTok: “En raison de la crise corona, ces enfants ont été renvoyés chez eux, alors au lieu de proposer des programmes après l’école, nous pensions que ce serait cool et génial si nous pouvions fournir de la nourriture à ces familles.

“Mais, bien sûr, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde mais si vous n’avez pas l’argent, vous n’avez rien … Alors TikTok est venu et a dit que nous sommes ceux qui vont faire don de millions de dollars à aider à nourrir ces familles. ”

L’équipe de la fondation distribuera de la nourriture et des cartes-cadeaux pour l’épicerie aux familles dans le besoin dans 60 villes du pays, dont New York, New Jersey, Los Angeles et Miami.

After-School All-Stars a établi un partenariat avec des groupes comme Food Land, Giant, Kroger, Publix, Ralphs, Safeway, Target et Walmart pour fournir les bons alimentaires.

Plus tôt cette semaine, la star des «Twins» a exhorté ses fans à «ignorer les crétins» au milieu de la pandémie de coronavirus.

Arnold a publié un message vidéo sur Instagram et a expliqué qu’il s’était mis en quarantaine au milieu de la crise de santé et qu’il allait passer les prochains jours à s’amuser avec ses animaux de compagnie – y compris un mini cheval et un lama – à son domicile en Californie.

Dans le message vidéo dans lequel il est vu en train de nourrir ses animaux de compagnie, il a expliqué: “L’important est que vous restiez à la maison, car il y a un couvre-feu maintenant. Personne n’est autorisé à sortir – en particulier quelqu’un qui a 72 ans.

“Après 65 ans, vous n’êtes plus autorisé à sortir de la maison, vous devez rester à la maison.”

Arnold – qui compte plus de 19 millions de followers sur Instagram – a sous-titré le message vidéo: “Restez à la maison

“Restez à la maison autant que possible. Écoutez les experts, ignorez les crétins (fronts). Nous passerons cela ensemble. (Sic)”

