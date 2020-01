Arrow Saison 8, épisode 10 Récapitulatif: la finale de la série rend hommage à Oliver Queen’s Legacy

Au fur et à mesure des derniers épisodes, “Fadeout” avait beaucoup de travail à faire. Il a non seulement dû conclure huit saisons de “La Flèche,” il devait faire face aux conséquences de “Crisis on Infinite Earths” et aider à préparer le terrain pour l’Arrowverse.

Dans presque tous les sens, ce fut une fin satisfaisante. Il a ramené des visages familiers de nombreuses années d’Oliver en tant que justicier – y compris ceux qui réclamaient le plus – et il a offert une allumeuse alléchante à l’une des théories préférées du fandom qui provoque déjà un tollé et la demande pour une autre série dérivée.

Comme l’univers de la bande dessinée sur lequel il est basé, les histoires de super-héros ne finissent jamais vraiment. Et même lorsque “Arrow” se termine, son héritage se poursuit à travers la CW dans plusieurs séries existantes et futures. Et au rythme où les choses se passent, nous pourrions regarder la série Arrowverse jusqu’à ce que le futur ensemble de Mia, “Green Arrow and the Canaries”, soit aujourd’hui (c’est 2040 pour vous et moi).

Mais avant d’en arriver là, il était temps de dire au revoir à Oliver Queen et à cet univers de héros qu’il avait créé, au propre comme au figuré. Comme tous les autres spectacles d’Arrowverse, il semble qu’Oliver ait modifié son Star City bien-aimé un peu plus que la plupart, avec ces changements révélés tout au long de l’heure.

“Il a sauvé cette ville”

Pendant près d’une décennie, Oliver a essayé de sauver sa ville, mais il a fallu les pouvoirs divins du Spectre pour qu’il affecte vraiment le changement. Apparemment, il a éradiqué le crime du jour au lendemain. Maintenant, comment exactement il a fait cela, nous ne le savons pas. Mais comme nous l’avons vu dans ce pilote de porte dérobée pour le spin-off de Mia la semaine dernière, son changement reste stable pendant 20 ans.

Contrôle de la pensée? Exode massif de criminels? Atmosphère changeante d’humeur? Peut-être est-il préférable de ne pas trop réfléchir à la façon dont il l’a fait, mais juste d’apprécier qu’il a effectivement tué Team Arrow d’un coup de ses mains divines.

Il a également ramené plusieurs des personnes qu’il avait perdues au fil des ans, dont sa mère Moira, son meilleur ami Tommy Merlyn et même l’ancien chef de police Quentin Lance. Ne vous inquiétez pas, cependant, tous leurs traits et passés méchants semblent également avoir été effacés. C’est un monde plus gentil et plus heureux.

Le seul qui ne soit pas revenu était Laurel Lance d’Oliver, qui a laissé le Laurel qui a survécu à la “crise” plus qu’un peu confus et frustré. Elle a passé la majeure partie de l’heure à boire et n’a pas vraiment accepté de ne pas être écrasée par la résurrection de son homologue Earth-Prime lorsque le père de Laurel lui a dit qu’elle était parfaite comme elle était

C’est une question intéressante, cependant. Était-ce par culpabilité que ce laurier était encore en vie, ayant survécu à la mort de son monde, qu’Oliver n’ait pas ramené son laurier? Il aurait pu au moins fusionner leurs souvenirs. Ou faites-en simplement courir deux. C’est une sorte d’omission bizarre, car ce n’est pas comme si Laurel avait changé à travers ses expériences; c’est une personne entièrement différente.

Kidnappé!

Le scénario le plus étrange de tout l’épisode était l’enlèvement aléatoire de William, bien sûr. En le reliant à des flashbacks remontant à 2012, quand Oliver était en train de se frayer un chemin dans la liste, nous avons découvert que John Byrne (pourquoi ont-ils utilisé ce nom, les fans de bandes dessinées se demandent) était le premier nom de la liste qu’il n’a pas tué, en raison des pressions de Diggle .

Malheureusement, il n’a pas sauvé Byrne, car le gars est apparemment sorti de prison huit ans plus tard et a immédiatement cherché à se venger d’Oliver Queen, aujourd’hui décédé, en enlevant William. Cela a laissé Mia (ramenée pour les funérailles) avoir une confrontation similaire avec Byrne et, comme son père, ne pas tuer le gars. Et c’était en quelque sorte.

Bizarre que nous voyions un cas de réadaptation ne fonctionnant pas du tout, de preuves apparentes qu’Oliver avait peut-être raison de tuer ces gens s’ils venaient juste de sortir des années plus tard et blesseraient encore des gens. Ce que nous devions retirer de cela, c’est que Mia peut être le même héros que son père.

Ce que nous obtenons également, c’est que peut-être que cette façon de fonctionner ne fonctionne pas du tout et que la critique classique des super-héros selon laquelle leurs méchants continuent de tourner en rond autour de blesser de nouvelles personnes a une certaine validité. Un cas étrange à faire dans une finale de la série sur l’impact de l’héritage d’Oliver et son importance en tant que héros.

Cela a fonctionné, cependant, en donnant à Mia une confiance dont elle avait grand besoin alors qu’elle retournait en 2040 et dans un avenir incertain (car il est incertain si son spin-off sera repris en série).

Réunions

Il y a eu des retrouvailles partout dans cet épisode, avec autant de visages familiers revenant faire ses adieux à Oliver. L’un des plus grands mettait en vedette Roy Harper, s’excusant finalement auprès de Thea pour la folie de toute leur relation jusqu’à ce point, puis lui proposant brusquement. Spoiler (pas celui-là), elle dit oui.

Mais le grand retour que les fans attendaient et savaient totalement qu’il allait arriver était le retour de Felicity dans le giron. Bien sûr, elle allait revenir. Et ce faisant, elle a fait écho au choc et à la crainte d’Oliver en voyant une Mia adulte se promener et même porter une tenue Green Arrow.

Nous avons également pu voir Talia et Nyssa al Ghul, ainsi que Rory, Emiko (qui rencontre finalement Thea et Moira) et bien d’autres. Et parce que c’est le Flèche-verset, nous avons également vu Barry Allen et Kara Danvers passer pour dire au revoir à Oliver et offrir leurs condoléances à Felicity.

Mais ce n’est ni l’un ni l’autre de ces héros qui donne l’éloge émouvant qui a enveloppé l’épisode. Cet honneur est allé au frère d’Oliver, John Diggle, qui a prouvé en ce moment (comme si nous avions besoin de preuves supplémentaires) qu’il pouvait absolument diriger une série par lui-même. Il a la gravité, le physique incroyable – l’avez-vous vu sur l’échelle à saumon? – et la portée pour le retirer.

En aura-t-il l’occasion?

La route à suivre

Alors que Diggle parlait de l’impact et de l’influence d’Oliver, nous avons eu un aperçu de ce qui s’annonce pour les principaux acteurs d’Arrow au cours de ses dernières saisons. Nous savons déjà que Star City reste entre de bonnes mains et sans crime pour les années à venir, mais maintenant nous savons déjà que René va devenir maire, son rêve deviendra donc réalité.

Mais comme il va probablement raccrocher son costume de chien sauvage pour de bon, Dinah a décidé qu’elle devait partir pour trouver un endroit qui avait encore besoin de quelqu’un pour se battre pour la justice. Et elle n’est pas la seule à avoir quitté Star City.

Après huit ans aux côtés d’Oliver, et avec sa famille intacte grâce à son frère, John Diggle l’a emballé et a décidé de se diriger vers Metropolis. Y arrive-t-il jamais?

C’est une énorme inconnue alors qu’un OVNI s’écrase assez près de son camion en mouvement pour le claquer dedans. Lorsque Diggle s’approche du site de l’accident, il trouve une boîte avec quelque chose de vert brillant à l’intérieur. C’est un clin d’œil évident à la théorie de longue date des fans selon laquelle John Diggle est destiné à devenir une lanterne verte (en fait la version John Stewart).

Pourrait-il y avoir un autre spin-off à venir? La CW pourrait-elle gérer le budget nécessaire pour organiser un spectacle Green Lantern, ou Diggle pourrait-il se retrouver chez HBO Max pour leur prise de vue? Ce serait un grand clin d’œil à l’influence de l’Arrowverse dans la liste croissante des émissions DC, ainsi qu’une connexion amusante entre les univers (si la série GL est sur un autre).

Si rien d’autre, Diggle pourrait devenir un GL de Earth-Prime et ensuite être disponible pour un croisement inter-dimensionnel avec la série “Green Lantern” sur la route. Ou peut-être que les “légendes” pourraient utiliser une lanterne? Les possibilités sont infinies.

Et à la fin, c’est la meilleure façon dont “Arrow” aurait pu se terminer, avec un aperçu des possibilités infinies qui existent en raison de son influence et de son héritage sur le paysage des super-héros, à la fois dans le monde et à la télévision. Oliver est peut-être parti, mais l’Arrowverse continue de vivre.

