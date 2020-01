Artem Chigvintsev: Je ne veux pas vivre sans Nikki Bella

2020-01-16 01:30:05

Artem Chigvintsev ne peut pas se voir “vivre sans” Nikki Bella, car il a dit qu’il lui avait demandé de l’épouser quand il s’était rendu compte qu’il ne voulait plus passer sa vie sans elle.

Artem Chigvintsev ne se voit pas “vivre sans” Nikki Bella.

Le professionnel de “ Dancing with the Stars ” a proposé à l’ancien lutteur professionnel en novembre et a maintenant déclaré qu’il se sentait prêt à poser la question à Nikki quand il s’est rendu compte qu’il ne voulait plus passer sa vie sans elle.

Il a dit: “Quand ai-je su que je voulais proposer? Je ne me souviens pas d’un jour spécifique, mais je me souviens de ce sentiment dans mon esprit en pensant que, vous savez, je ne me vois tout simplement pas être seul, vivre sans Nicole. Donc, en partie parce que je l’aime et je sens que c’était la parfaite, la décision parfaite à prendre, vous savez? Parce que, je vais être honnête avec vous, je ne me vois pas me réveiller et pour qu’elle ne soit pas ici. ”

Artem a également parlé du choix de la bague parfaite pour Nikki, qu’il a reconnu “difficile” parce que sa fiancée aime les “grosses choses chères”.

Il a ajouté: “C’était dur? Ouais c’était dur. Vous savez, euh, pour diverses raisons. Je pense que pour l’une des raisons pour lesquelles je sais que Nicole aime, vous savez, les grosses choses chères et beaucoup de femmes aussi. Et, en tant qu’homme, vous voulez essayer de donner ce que vous pensez qu’elle mérite. ”

En fin de compte, il était satisfait de la bague qu’il avait choisie et Nikki, 36 ans, était d’accord.

Elle a jailli lors de son ‘The Bellas Podcast’, qu’elle anime aux côtés de sa sœur jumelle Brie Bella: “J’adore ma bague. C’est pourquoi je meurs d’envie que le joaillier la taille et la fixe, je veux commencer à la porter.”

Pendant ce temps, Nikki a précédemment insisté sur le fait que bien qu’elle soit ravie d’être fiancée à Artem, la paire ne marchera pas de sitôt.

Elle a dit: “Je suis super excitée, même si tout a été très rapide. Je vais certainement prendre mon temps pour me marier. C’est la seule chose que j’ai dite à Artem. Je me disais: ‘Je ne veux pas planifier un mariage de sitôt. Je veux vraiment prendre notre temps pour être fiancé, et juste l’imprégner.

“Je suis extrêmement, extrêmement heureux. Artem vient de m’apprendre que l’amour n’a pas de règles; ce n’est vraiment pas le cas. C’est tellement beau quand c’est comme ça. Quand tu peux juste aimer.”

Mots clés: Artem Chigvintsev, Nikki Bella

Retour au flux

.