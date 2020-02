Ashlee Simpson dit qu’elle est «fière» de sœur Jessica pour avoir partagé sa «vérité» dans un nouveau mémoire

Ashlee Simpson fait l’éloge de sa sœur, Jessica Simpson, suite au succès de ses mémoires, “Open Book”.

La chanteuse de “LOVE”, 35 ans, est allée sur Instagram pour partager ses réflexions sur tout dire de sa grande sœur, qui relate tout, des anciennes relations de Jessica aux histoires déchirantes d’abus sexuels et d’alcoolisme.

“Je suis très fière de ma belle sœur, brave, gentille et aimante !!!” Ashlee a écrit à propos de Jessica, 39 ans. “C’est beau de vous voir partager votre vérité avec le monde. Vous êtes tellement inspirant. Je vous aime tellement. Vous êtes un auteur à succès n ° 1”

Jessica a commenté le doux article en écrivant: “Je n’aurais pas pu faire tout cela sans votre amour éternel et votre soutien sans fin !!! Votre bravoure dans la vie m’a appris à bander mes ailes et à voler” je t’aime “”

Les mémoires du chanteur “With You”, qui a été publié plus tôt ce mois-ci, ont atteint le numéro 1 sur le Liste des best-sellers du New York Times dans plusieurs catégories au cours du week-end.

Jessica a réagi aux nouvelles excitantes sur Instagram et a remercié ses fans pour leur soutien.

“C’est moi qui chante” Alléluia “dans le couloir après avoir découvert ma vérité, non seulement me libérer, mais aussi libérer la vie de tant de lecteurs et d’auditeurs d’Open Book”, a-t-elle commencé dans une légende en noir et blanc pic. “Rencontrer des milliers et des milliers d’entre vous ces 2 dernières semaines a redonné un sens à ma vie. Mon sourire était réel, mes câlins étaient vrais, et ces souvenirs que je garderai si près de mon cœur pour toujours.”

“Merci à vous tous d’avoir aidé ma bravoure à battre des records inattendus et de m’avoir donné la chance d’être entendu en tant qu’AUTEUR A VENDRE N ° 1 !!!” Jessica a continué. “C’est un moment pour nous tous de partager, toujours et pour toujours, votre meilleur ami … Jess 💚”

Son tout dire, “Livre ouvert,” est sorti maintenant. Voir plus TooFab couverture ci-dessous.

