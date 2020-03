Ashley Benson et Cara Delevingne font «TikTok des Kardashians» pendant la quarantaine des coronavirus

Alors que nous nous installons pour des semaines d’isolement essentiel, la question devient: Avec qui mettez-vous en quarantaine? Pour les acteurs Ashley Benson et Cara Delevingne, le choix était simple. Les deux célébrités profitent au maximum de leur temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Voici une façon dont ils s’amusent, ce qui implique étrangement de rester avec les Kardashian.

Ashley Benson et Cara Delevingne sont un couple

Cara Delevingne et Ashley Benson assistent au défilé BOSS le 23 février 2020 à Milan, en Italie. | Vittorio Zunino Celotto / . pour Hugo Boss

Avant d’entrer dans ce qu’ils font, voici un rappel: Delevingne (à gauche) est un acteur britannique qui a fait ses débuts en tant que mannequin à l’adolescence. Elle est apparue dans des films tels que Paper Towns, Valerian et la ville des mille planètes et Suicide Squad, et a joué dans la série Amazon Prime Carnival Row.

Benson, quant à elle, est surtout connue pour son rôle principal dans le drame mystérieux pour adolescents Pretty Little Liars. Elle a fait ses débuts à la télévision dans le feuilleton Days of Our Lives. Elle est également apparue dans des films comme Spring Breakers et Her Smell, ce dernier où elle a rencontré Delevingne. Ils sortent ensemble depuis 2018.

Benson a récemment rejoint TikTok

Même avant qu’une urgence nationale ne soit déclarée aux États-Unis, Benson, la jeune célébrité avertie des médias sociaux, était entrée dans TikTok. Elle a traîné avec son copain PLL, Shay Mitchell, et les deux ont fait une danse ensemble. Benson a également «inversé la tendance» avec sa co-vedette de Spring Breakers Vanessa Hudgens.

Alors que TikTok peut être amusant pour lier les gens, il fonctionne également comme une bonne activité solo. Peut-être que c’est pourquoi, au début de mars 2020, Benson a commencé à publier des TikTok Duets de ses mots aux moments des épisodes de Keeping Up with the Kardashians.

Delevingne est présenté un nouveau “Keeping Up with the Kardashians” celui que Benson a fait

C’est amusant de voir Benson prétendre être Kris Jenner, Kim Kardashian West, et plus encore. Mais c’est encore plus amusant lorsqu’elle fait participer Delevingne à l’action. Et maintenant qu’ils ont tellement de temps à passer ensemble à l’intérieur, nous avons le sentiment que nous en verrons plus.

Dans la vidéo ci-dessus, Benson est Kourtney Kardashian, se disputant avec son ex, Scott Disick. Pendant ce temps, Delevingne joue le rôle de Disick. C’est stupide, bien sûr. Delevingne capture vraiment l’essence de Disick.

Benson s’est fait un autre avec plus d’amis

Delevingne et Benson ne semblent pas distancer socialement les deux. Le 17 mars 2020, Benson a partagé un autre TikTok, celui-ci présentant le dialogue de RuPaul’s Drag Race. Avec Delevingne, le mannequin Kaia Gerber et l’acteur Tommy Dorfman (13 Reasons Why) sont également dans la vidéo.

Rejoindre les quatre d’entre eux semble être l’acteur Margaret Qualley (Il était une fois à Hollywood), qui est vu dans une autre vidéo postée par Benson. Malgré tout ce qui se passe, ce groupe de célébrités passe un bon moment à passer du temps et à créer du contenu.