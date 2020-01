Ashley Graham donne naissance à un petit garçon

Ashley Graham est une maman!

La top-modèle et son mari de neuf ans, Justin Ervin, ont accueilli leur premier enfant ensemble – un petit garçon – pendant le week-end. Graham a annoncé la nouvelle de son histoire Instagram lundi.

“A 18h00 samedi, nos vies ont changé pour le mieux”, a-t-elle écrit dans une note. “merci pour tout votre amour et votre soutien durant cette période incroyable”, a-t-elle ajouté, en même temps que l’anniversaire de l’enfant. Ervin a republié son histoire sur son compte.

Avant l’arrivée du bébé, Graham recevait des conseils maternels de certains de ses amis célèbres. Dans La couverture de Vogue en janvier 2020, le mannequin de 32 ans s’est ouvert sur les conseils qu’elle a reçus de personnes comme Kim Kardashian, Serena Williams et Amy Schumer.

“Kim a immédiatement commencé à me dire: ‘Ashley, la grossesse est peut-être la partie la plus difficile, mais la naissance est la plus facile’ ‘”, se souvient Graham des mots que Kardashian lui a dit lors du défilé Serena à la New York Fashion Week à la mi-septembre. “Je ne fais que suivre les conseils de tout le monde et ne pas me mettre trop de pression.”

Après le spectacle, Graham a fait son chemin dans les coulisses. “Serena était comme, ‘Appelle-moi; nous devrions parler.'”

Williams a dit à Vogue qu’elle envoyait un SMS à Graham avec “tout ce qui me vient à l’esprit. J’étais de ceux qui voulaient connaître tous les moindres détails de ce qui se passe … là-bas … ce qui se passe partout. une grosse semaine de grossesse? Cela n’a aucun sens; le bébé n’a pas encore besoin de manger. Je voulais tout savoir, et j’aime toujours en parler. Parce que je pense qu’il est important de changer le récit en quelque sorte et être comme, c’est normal d’avoir peur, et de ne pas faire partie de ces femmes qui disent: “Oh, c’est tellement génial!” Ayez juste peur de votre esprit. C’est normal. “

Graham a annoncé qu’elle et Ervin s’attendaient à revenir en août, avant de révéler qu’ils avaient un garçon pendant leur séjour à Ellen en novembre.