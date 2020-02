Ashley Graham montre des vergetures

2020-02-18 07:30:04

Ashley Graham a montré ses vergetures, quatre semaines après l’accouchement.

Le mannequin – qui a souhaité la bienvenue à Isaac Menelik Giovanni, son fils et à son mari, Justin Ervin, le 18 janvier – s’est rendu sur Instagram pour partager son corps post-bébé avec le monde dans l’espoir que cela encouragerait les autres à adopter leurs changements corporels.

Elle l’a légendé: “même moi. Quelques nouvelles histoires. (Sic)”

La star de 32 ans a été incroyablement candide au sujet de ses premières semaines en tant que maman et a récemment révélé que les sous-vêtements jetables étaient son vêtement “préféré” depuis la naissance de son petit.

S’adressant à Instagram, elle a écrit: “Levez la main si vous ne saviez pas que vous changeriez aussi vos propres couches … Après toutes ces années à la mode, je n’aurais jamais pu deviner que les sous-vêtements jetables seraient ma pièce préférée vêtements mais nous y sommes!

“Personne ne parle de la récupération et de la guérison (oui même les parties en désordre) que subissent les nouvelles mamans. Je voulais vous montrer que ce ne sont pas que des arcs-en-ciel et des papillons! Ça a été difficile, mais mon ami Chelsea @cmrh et chef de la direction chez @fridamom fait des vagues et entame des conversations honnêtes. C’est incroyable les obstacles auxquels nous sommes toujours confrontés en parlant de ce que les femmes traversent vraiment. Tout ce qu’elles m’ont envoyé m’a sauvé la vie. (sic) ”

Et Ashley a précédemment admis qu’elle se sentait “reconnaissante” après être devenue mère pour la première fois.

Posant une photo d’elle-même allaitant son fils, elle a écrit: “Je me souviens avoir tenu Isaac pour la première fois et dit à Justin:” Maintenant, nous sommes une famille pour toujours. ” J’ai tellement de raisons d’être reconnaissant: tout l’amour et le soutien de cette communauté incroyable, d’un mari incroyable et d’un beau bébé qui m’a ouvert les yeux sur la beauté de ce monde. (Sic) “

