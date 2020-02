Ashley Graham partage les premières photos de son fils nouveau-né

2020-02-04 07:30:05

Ashley Graham a publié les premières photos de son fils de deux semaines avec ses 10,1 millions de followers sur Instagram.

Ashley Graham a partagé les premières photos de son premier enfant avec son mari Justin Ervin.

Le mannequin de 32 ans a posté deux clichés en noir et blanc des petites mains du nouveau-né agrippant les mains de ses parents sur Instagram lundi (03.02.20) et a également révélé que leur petit garçon, dont le nom n’est toujours pas connu, pesait 7 lb et 5 oz .

Ashley – qui a accouché le 18 janvier – a ajouté qu’elle présentera son fils au monde sur son podcast “Pretty Big Deal with Ashley Graham” cette semaine, et a jailli de la façon dont leur cœur est “incroyablement plein”.

Elle a légendé le message: “A 18h00 le 18/01/2020, nous avons accueilli 7 lb 5 oz d’amour dans notre monde. Rencontrer notre fils a rendu nos cœurs incroyablement pleins et nous avons hâte de vous le présenter sur @prettybigdealpod demain … (sic) ”

Annonçant l’arrivée de leur fils il y a deux semaines, elle a écrit: “A 18h00 samedi, notre vie a changé pour le mieux. Merci à tous pour votre amour et votre soutien pendant cette période incroyable.”

Ashley a précédemment évoqué le soutien incroyable qu’elle a reçu d’autres femmes passant par les différentes étapes de la grossesse.

Elle a partagé: “Chaque jour est différent. Vous ne pouvez vraiment pas choisir ce que vous ressentez. Et chaque femme est si différente.

“Mais je n’ai jamais eu autant de soutien autour de moi. J’ai des femmes qui tendent la main et disent: ‘Voici ma liste de bébés …’ ‘Voici ce que j’ai vécu …’

“J’ai l’impression de faire partie de ce club incroyable que je ne connaissais pas.”

Ashley a également dit qu’il n’était pas «facile» d’embrasser son corps enceinte.

Elle a dit: “J’ai l’impression que nous avons tous des relations compliquées avec notre corps. Le mien a changé de manière nouvelle et intéressante. Il n’a pas été facile d’embrasser mon corps enceinte, mais c’est certainement un rappel de la façon dont notre corps est vraiment génial sont.”

La mannequin et son mari ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble sur les réseaux sociaux à l’occasion de leur neuvième anniversaire de mariage.

Ashley écrivait sur Instagram à l’époque: “Il y a neuf ans aujourd’hui, j’ai épousé l’amour de ma vie. Cela a été le meilleur voyage avec ma personne préférée au monde! Aujourd’hui, nous nous sentons tellement bénis, reconnaissants et excités de célébrer avec notre famille grandissante! Joyeux anniversaire, @mrjustinervin La vie est sur le point de s’améliorer encore. (sic) “

Mots clés: Ashley Graham, Justin Ervin

