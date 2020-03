Ashley Graham partage une photo puissante de la naissance de son fils à l’occasion de la Journée internationale de la femme

Nouvelle maman Ashley Graham partage un message “puissant” sur la maternité.

La mannequin s’est rendue sur Instagram à l’occasion de la Journée internationale de la femme pour célébrer la “plus grande douleur” qu’elle ait jamais connue et la “plus grande réalisation” qu’elle ait jamais accomplie: donner naissance à son fils Isaac Menelik Giovanni.

Dimanche, Graham, qui a donné naissance à Isaac en janvier, a publié une photo de retour de son travail.

“C’est le visage de ma plus grande force”, a-t-elle écrit. “La plus grande douleur que j’aie jamais connue et la plus grande réalisation que j’aie jamais accomplie.”

“En cette Journée internationale de la femme, comprenez que malgré la douleur ou l’épreuve que nous avons tous vécues en tant que femmes, nous sommes également fortes, puissantes et capables d’accomplir la grandeur”, a-t-elle poursuivi. “Bonne journée internationale de la femme! Célébrons tous nos forces et celles de nos collègues aujourd’hui.”

L’animatrice du podcast “Pretty Big Deal” et son mari de neuf ans, Justin Ervin, a accueilli bébé Isaac en janvier. Pendant un épisode émotionnel de son podcast le mois dernier, Graham et Erwin ont présenté leur nouveau-né au monde et ont parlé de sa naissance naturelle à la maison.

“Maintenant, je dois dire maintenant que j’ai accouché et je l’ai fait naturellement et j’ai tout ressenti, j’ai l’impression qu’il n’y a rien que je ne puisse pas faire”, a-t-elle partagé. “Par exemple, il n’y a rien qui puisse venir à ma rencontre lorsque je dis:” Oh, c’est trop dur, je ne peux pas gérer ça. ” J’ai dû travailler pendant six heures, naturellement. “

“À la maison. Juste là. Dans une grande piscine”, a-t-elle poursuivi, puis a plaisanté, “Ne t’inquiète pas, ce n’était pas sur le tapis.”

La personnalité de la télévision a expliqué pourquoi elle avait opté pour un accouchement à domicile au lieu d’un hôpital. “Si j’avais accouché dans un hôpital, je pense que mon anxiété aurait traversé le toit”, a expliqué Graham à son mari. “Mais parce que j’étais ici, les lumières étaient faibles, c’était un environnement froid, je devais manger ce que je voulais, je devais être au lit, je pouvais être dans la piscine.”

“Aller directement de la piscine au lit avec notre fils et le tenir, quel lien”, a déclaré Ervin.

Graham s’est ensuite rappelé émotionnellement le moment où le bébé Isaac est venu au monde. “Et vous voir avec des larmes dans les yeux en disant: ‘Je peux voir sa tête’, m’a donné tellement de force pour le repousser et j’en avais vraiment besoin”, a-t-elle dit à Ervin, retenant ses larmes. “Littéralement, un instant plus tard, nous nous sommes assis. Il était sur ma poitrine et il vous regardait dans les yeux … Et je vous ai dit: ‘Nous sommes une famille pour toujours maintenant.'”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Ashley Graham montre sa bosse de bébé en pleine croissance aux CFDA Vogue Fashion Fund Awards