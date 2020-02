Ashley Graham présente bébé Issac, détaille la naissance à domicile

Ashley Graham présente son fils nouveau-né au monde de façon spectaculaire.

L’épisode de mardi du modèle “Assez gros problème” podcast, Graham et son mari, Justin Ervin, ont donné à chacun un premier aperçu de leur nouveau bébé et ont révélé son nom spécial: Isaac Menelik Giovanni Ervin!

Ervin, un cinéaste, a commencé par expliquer comment il avait choisi le nom d’Isaac depuis le collège. “Ma sœur Kia et moi aurions des discussions sur” Oh, un jour, quand nous aurons des enfants … “”, a déclaré Ervin. «J’ai réfléchi à mon propre nom pour mon futur fils, et je savais que ça allait être Isaac même depuis lors jusqu’à maintenant.»

Graham, qui a donné naissance le mois dernier, a rappelé comment elle et Ervin ont choisi Menelik après avoir été “inspirées” lors d’un voyage en Ethiopie. Menelik, qui signifie «fils des sages», est également le nom du premier empereur du pays.

“Donc, tout en son nom indique l’héritage. Que ce soit, vous savez, Isaac avec Abraham, Isaac et Jacob. Menelik, vous savez, les racines royales africaines”, a déclaré Ervin, notant que Giovanni est un clin d’œil à la sienne et à la sienne. Les grands-pères de Graham et l’église dans laquelle sa famille adorait.

Graham a également parlé de sa naissance naturelle à la maison. “Maintenant, je dois dire maintenant que j’ai accouché et je l’ai fait naturellement et j’ai tout ressenti, j’ai l’impression qu’il n’y a rien que je ne puisse pas faire”, a-t-elle partagé. “Par exemple, il n’y a rien qui puisse venir à ma rencontre lorsque je dis:” Oh, c’est trop dur, je ne peux pas gérer ça. ” J’ai dû travailler pendant six heures, naturellement. “

“À la maison. Juste là. Dans une grande piscine”, a-t-elle poursuivi, puis a plaisanté, “Ne t’inquiète pas, ce n’était pas sur le tapis.”

La personnalité de la télévision a expliqué pourquoi elle avait opté pour un accouchement à domicile au lieu d’un hôpital. “Si j’avais accouché dans un hôpital, je pense que mon anxiété aurait traversé le toit”, a expliqué Graham à son mari. “Mais parce que j’étais ici, les lumières étaient faibles, c’était un environnement froid, je devais manger ce que je voulais, je devais être au lit, je pouvais être dans la piscine.”

“Aller directement de la piscine au lit avec notre fils et le tenir, quel lien”, a déclaré Ervin.

Graham s’est ensuite rappelé émotionnellement le moment où le bébé Isaac est venu au monde. “Et vous voir avec des larmes aux yeux en disant: ‘Je peux voir sa tête’, m’a donné tellement de force pour le repousser et j’en avais vraiment besoin”, a-t-elle dit à Ervin, retenant ses larmes. “Littéralement, un instant plus tard, nous nous sommes assis. Il était sur ma poitrine et il vous regardait dans les yeux … Et je vous ai dit: ‘Nous sommes une famille pour toujours maintenant.'”

Graham s’est rendu sur Instagram mardi pour parler du dernier épisode de “Pretty Big Deal”. Sous-titrage un clip à partir du podcast, elle a écrit: “Je ne pouvais pas retenir mes larmes sur l’épisode @prettybigdealpod d’aujourd’hui. Rien ne vous prépare à quel point l’accouchement est magique et intense.”

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu accoucher naturellement chez moi avec mon mari à mes côtés pendant les 6 heures de travail”, a-t-elle ajouté. “Tenir mon bébé pour la première fois est un moment que je n’oublierai jamais. Un moment si spécial dans ma vie méritait une GRANDE annonce!”

Le modèle Revlon a teasé l’épisode lundi soir, partageant des images en noir et blanc des petites mains d’Issac. “A 18h00 le 18/01/2020, nous avons accueilli 7 livres 5 onces d’amour dans notre monde”, a-t-elle légendé les photos sucrées ci-dessus. “Rencontrer notre fils a rendu nos cœurs incroyablement pleins et nous avons hâte de vous le présenter sur @prettybigdealpod demain …”

Graham et Ervin, mariés depuis neuf ans, a annoncé l’arrivée de leur fils sur Instagram le mois dernier. “A 18h00 samedi, nos vies ont changé pour le mieux”, a-t-elle écrit dans une note. “merci pour tout votre amour et votre soutien durant cette période incroyable”, a-t-elle ajouté, en même temps que l’anniversaire de l’enfant.

