Ashley Graham publie une photo nue après la grossesse sur Instagram, montre les vergetures et les cicatrices

Ashley Graham a voulu montrer la réalité de la grossesse et de la vie post-partum.

La mannequin de 32 ans a dévoilé ses vergetures et ses cicatrices dans une publication Instagram lundi, moins d’un mois après a donné naissance à son premier enfant. “Même moi. Peu de nouvelles histoires”, elle a légendé la photo brute.

La nouvelle maman a été franche sur les ajustements qu’elle a dû faire physiquement, mentalement et émotionnellement depuis la naissance de son premier enfant avec son mari Justin Ervin le 18 janvier.

Plus tôt cette semaine, le mannequin a publié une image tendre montrant son allaitement dans un café. La semaine dernière, elle a partagé un selfie miroir montrant ses “sous-vêtements jetables”.

“Levez la main si vous ne saviez pas que vous changeriez aussi vos propres couches🙋🏻‍♀️”, a déclaré Ashley en légende de la photo. “Après toutes ces années à la mode, je n’aurais jamais pu deviner que les sous-vêtements jetables seraient mon vêtement préféré, mais nous y sommes! Personne ne parle de la récupération et de la guérison (oui même les parties en désordre) des nouvelles mamans. Je voulais pour vous montrer que ce ne sont pas tous des arcs-en-ciel et des papillons! “

“Ça a été difficile, mais mon amie Chelsea @cmrh et chef de la direction chez @fridamom fait des vagues et entame des conversations honnêtes”, a-t-elle poursuivi. “C’est incroyable les obstacles auxquels nous sommes toujours confrontés en parlant de ce que les femmes traversent vraiment. Tout ce qu’elles m’ont envoyé m’a sauvé la vie.”

Graham a annoncé la naissance de son bébé sur son histoire Instagram le 20 janvier, en écrivant: “À 18h00 samedi, nos vies ont changé pour le mieux. Merci pour tout votre amour et votre soutien pendant cette période incroyable.” Elle a annoncé son nom – Isaac Menelik Giovanni Ervin – et détaillé sa naissance à la maison sur son podcast “Pretty Big Deal” peu de temps après.

Avant l’arrivée du bébé, Ashley devenait conseils parentaux de certains de ses amis célèbres, y compris Kim Kardashian, Serena Williams et Amy Schumer.

“Kim a immédiatement commencé à me dire: ‘Ashley, la grossesse peut être la partie la plus difficile, mais la naissance est la plus facile’ ‘”, a déclaré Graham à Vogue à propos des mots que Kardashian lui a dit lors du défilé Serena à la Fashion Week de New York en septembre 2019. “Je” je ne fais que suivre les conseils de tout le monde et ne pas me mettre trop de pression. “

Après le spectacle, Graham a fait son chemin dans les coulisses. “Serena était comme, ‘Appelle-moi; nous devrions parler.'”

À l’époque, Williams a dit à Vogue qu’elle avait envoyé un texto à Ashley avec “tout ce qui me dérange l’esprit. J’étais de ceux qui voulaient connaître tous les moindres détails de ce qui se passe … là-bas … ce qui se passe partout. Comme, pourquoi mes mamelons sont-ils si gros une semaine après le début de la grossesse? Cela n’a aucun sens; le bébé n’a pas encore besoin de manger. Je voulais tout savoir, et j’aime toujours en parler. de changer le récit et d’être comme, il est normal d’avoir peur, et de ne pas faire partie de ces femmes qui disent: “Oh, c’est tellement génial!” Ayez juste peur de votre esprit. C’est normal. “

Graham a annoncé qu’elle et Ervin s’attendaient à revenir en août, avant de révéler qu’ils avaient un garçon pendant leur séjour à Ellen en novembre.

