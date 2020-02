Ashley Graham rend le son de l’accouchement à la maison facile mais ce n’est pas toujours aussi simple

La mannequin grande taille Ashley Graham préconise depuis longtemps une image corporelle positive. Elle et son mari Justin Ervin ont fait avancer cette mission en racontant comment leur premier enfant a été accouché à la maison à Brooklyn.

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que l’accouchement à domicile est une option idéale. Si quoi que ce soit, le plan sur la façon d’accoucher peut être l’expression ultime de «Votre kilométrage peut varier». Pour Graham et Ervin, l’expérience n’aurait pas pu être meilleure, car ils l’ont détaillée sur le podcast de Graham, Pretty Big Deal.

Pourquoi Ashley Graham a eu son bébé à la maison

Ashley Graham | Angela Weiss / .

Graham, qui modélise professionnellement depuis 2001, est devenu le premier modèle de taille 16 à apparaître sur la couverture du numéro de maillot de bain Sports Illustrated en 2016. Cela a été considéré comme introduisant l’acceptation des tailles plus dans le courant dominant; surtout lorsque le monde de la modélisation a souvent été critiqué pour avoir favorisé la minceur à un degré dangereux et contre nature. Pour Graham, un accouchement à domicile était un moyen de favoriser cette autonomisation.

“Je dois dire que maintenant que j’ai accouché et que je l’ai fait naturellement et que j’ai tout ressenti, j’ai l’impression qu’il n’y a rien que je ne puisse pas faire”, a-t-elle déclaré sur le podcast. “Il n’y a rien qui puisse venir à ma rencontre où je dis:” Oh, c’est trop dur, je ne peux pas gérer ça. “J’ai dû travailler pendant six heures naturellement.”

L’expérience a également été puissante pour son mari. Alors que le vieux cliché des maris arpentant nerveusement les couloirs et fumant dans un hôpital a depuis longtemps disparu, Graham et Ervin ne se contentaient pas d’avoir Ervin dans la salle d’accouchement. “Aller directement de la piscine au lit avec notre fils et le tenir, quel lien”, a déclaré Ervin.

Quels sont les autres avantages de l’accouchement à domicile?

L’accouchement à domicile n’est pas réservé aux célébrités qui souhaitent faire une déclaration sur leur choix. Certaines personnes se sentent mal à l’aise avec les hôpitaux dans les meilleures circonstances. Souvent, ils ne veulent surtout pas participer à ce qu’ils considèrent comme des drogues dangereuses. Alors que de nombreuses femmes optent pour un accouchement sans drogue à l’hôpital, certaines veulent le faire à la maison.

La clinique Mayo souligne que les avantages comprennent l’accouchement dans un environnement familier entouré de famille. Comme toute femme qui a accouché à l’hôpital vous le dira, avoir un bébé coûte cher. L’accouchement à domicile réduit les coûts.

«Si j’avais eu la naissance dans un hôpital, je pense que mon anxiété aurait traversé le toit», a déclaré Graham. “Mais parce que j’étais ici, les lumières étaient faibles, c’était un environnement froid, je devais manger ce que je voulais, je devais être au lit, je pouvais être dans la piscine.”

Quels sont les inconvénients de l’accouchement à domicile?

D’un autre côté, Graham rend sans doute le son de l’accouchement à la maison plus facile qu’il ne l’est réellement. Tout comme les accouchements à l’hôpital ne sont pas pour tout le monde, les accouchements à domicile ne sont pas pour tout le monde. En fait, il y a certaines situations où la clinique Mayo ne le recommande pas.

Par exemple, si une femme est enceinte de plusieurs bébés, cela n’est pas propice à un accouchement à domicile; ni un bébé qui n’est pas positionné pour un accouchement tête la première. Si une mère a déjà subi une césarienne, l’accouchement à domicile est déconseillé. De plus, si une femme a l’intention d’accoucher à la maison, elle doit être préparée à un transfert à l’hôpital en cas de problème. Par exemple, le travail ne progresse pas comme il se doit ou le bébé peut montrer des signes de détresse.

Le comédien Patton Oswalt a exécuté une routine sur les gens qui préconisent d’accoucher à la maison comme les pionniers. Il se moqua de cela, disant: «Vous savez de quoi ils rêvaient quand ils avaient leurs bébés là-bas? Hôpitaux! ”