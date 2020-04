Ashley Graham se sent à nouveau comme elle-même 3 mois après l’accouchement

2020-04-21 11:30:06

La mannequin Ashley Graham a révélé qu’elle commençait à peine à se sentir à nouveau un peu plus de trois mois après avoir accueilli le petit garçon Isaac dans le monde.

La mannequin de 32 ans – qui a donné naissance à son fils Isaac en janvier – est de retour dans sa ville natale de Lincoln, au Nebraska, pendant la fermeture du coronavirus, et elle a admis qu’il lui avait fallu du temps pour retrouver un sentiment de normalité.

Parallèlement à une vidéo d’entraînement sur Instagram, elle a écrit: “13 semaines après l’accouchement et je commence à me sentir comme après avoir accouché.

“Nouvelles mamans – combien de semaines post-partum êtes-vous? Que faites-vous pour vous sentir à nouveau comme vous?”

Ashley a conduit de New York au Nebraska le mois dernier sur les conseils de sa mère, et même si elle était initialement sceptique quant à l’idée, elle savait que c’était la bonne décision.

Elle a récemment déclaré: “Lorsque la nouvelle de la pandémie de COVID-19 a commencé à arriver, ma mère a décidé que nous retournions dans ma ville natale de Lincoln, au Nebraska. Elle a dit:” Eh bien, pourquoi ne conduisons-nous pas tout simplement? va chez moi.’

“Tout le monde était sceptique:” Aller au Nebraska? Ça fait 20 heures! ” Mais c’était en fait la bonne décision pour nous, car nous pouvions passer du temps non seulement avec elle mais avec mon mari Justin [Ervin’s] parents, qui nous ont rencontrés ici une semaine plus tard. C’était agréable d’avoir de la famille autour de nous; nous avons la chance d’avoir cette base. J’ai ma tasse de café à New York juste en face de moi et la ville et mes amis me manquent, mais je suis content que nous soyons venus. ”

Pendant ce temps, elle a essayé de se concentrer sur les points positifs pendant le lock-out, expliquant qu’elle serait revenue au travail après un congé de maternité s’il n’y avait pas eu la pandémie mondiale.

Elle a ajouté: “Je passe ce temps que je n’aurais pas pu avoir. Je suis incroyablement bénie.”

