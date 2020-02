Ashley Graham se sent «reconnaissante» après l’accouchement

2020-02-06 20:00:06

Ashley Graham est “reconnaissante” après être devenue mère pour la première fois de son fils Isaac Menelik Giovanni, né le mois dernier.

Le mannequin de 32 ans et son mari Justin Ervin ont accueilli leur premier enfant – qu’ils ont nommé Isaac Menelik Giovanni – dans le monde le 18 janvier, et elle est maintenant allée sur Instagram pour remercier ses fans pour leur “amour et soutien” comme elle a énuméré toutes les raisons pour lesquelles elle est “reconnaissante”.

Posant une photo d’elle-même qui allaite son fils, elle a écrit: “Je me souviens d’avoir tenu Isaac pour la première fois et d’avoir dit à Justin:” Maintenant, nous sommes une famille pour toujours “, j’ai tellement de raisons d’être reconnaissant; tout l’amour et le soutien de cette communauté incroyable, un mari incroyable et un beau bébé qui m’a ouvert les yeux sur à quel point ce monde est vraiment incroyable. @mrjustinervin et Isaac, merci d’être mes invités @prettybigdealpod préférés jusqu’à présent (sic) ”

La beauté a révélé le nom de son tot plus tôt cette semaine, quand elle et Justin ont parlé de l’inspiration derrière le surnom sur son podcast “ Pretty Big Deal ”.

Justin a admis qu’il voulait appeler son “futur fils” Isaac depuis qu’il était au collège.

Il a dit: “Ma sœur Kia et moi aurions des discussions sur ‘Oh, un jour, quand nous aurons des enfants ….

“J’ai réfléchi à mon propre nom pour mon futur fils, et je savais que ça allait être Isaac.”

Ashley a expliqué que Menelik – ce qui signifie “ fils des sages ” – est venu après que le couple ait visité l’Éthiopie et appris que le premier empereur du pays s’appelait Menelik I.

Giovanni a été suggéré par un ami et reconnaît les deux grands-pères du couple, ainsi que le fondateur d’une église où les parents de Justin ont été “sauvés et baptisés”, car les trois hommes ont été nommés John, l’équivalent anglais.

Citant l’importance d’Isaac dans la Bible, Justin a ajouté: “Donc tout en son nom indique l’héritage.”

Mots clés: Ashley Graham, Justin Ervin

