Ashley Graham s’est rendue au Nebraska avant le verrouillage

Ashley Graham a conduit de New York à son Nebraska natal sur les conseils de sa mère avant le verrouillage du coronavirus.

Ashley Graham a conduit de New York au Nebraska avant la fermeture du coronavirus.

La mannequin de 32 ans, qui a donné naissance à son fils Isaac il y a à peine 10 semaines, est retournée dans sa ville natale de Lincoln, au Nebraska, sur les conseils de sa mère.

Lors d’une apparition sur Bright Minded Instagram Live Show de Miley Cyrus mardi (31.03.20), Ashley a déclaré: “J’étais comme,” Allons-y “.

“Ça a été une bouffée d’air frais. Je regarde maintenant et je peux voir de l’herbe … Je suis allée me promener.”

Ashley a récemment expliqué à Vogue comment elle avait initialement été sceptique quant à l’idée de sa mère, mais était maintenant heureuse d’avoir pris la décision.

Elle a expliqué: “Lorsque la nouvelle de la pandémie de COVID-19 a commencé à arriver, ma mère a décidé que nous retournions dans ma ville natale de Lincoln, au Nebraska. Elle a dit:” Eh bien, pourquoi ne conduisons-nous pas tout simplement. Nous pouvons aller à ma maison.’

“Tout le monde était sceptique:” Aller au Nebraska? Ça fait 20 heures! ” Mais c’était en fait la bonne décision pour nous, parce que nous pouvions passer du temps non seulement avec elle, mais avec les parents de mon mari Justin (Ervin), qui nous ont rencontrés ici une semaine plus tard. C’était agréable d’avoir de la famille autour de nous; nous avons la chance d’avoir cette base. J’ai ma tasse de café de New York juste en face de moi, et la ville et mes amis me manquent, mais je suis content que nous soyons venus. ”

Ashley a également révélé à Miley qu’elle adoptait une perspective positive sur le verrouillage, révélant qu’elle serait revenue au travail après un congé de maternité s’il n’y avait pas eu la pandémie mondiale.

Elle a dit: “Je passe ce temps que je n’aurais pas pu avoir. Je suis incroyablement bénie.”

La star a révélé qu’un ami de la famille avait perdu la vie à cause de la maladie, mais elle et sa famille vont bien. Ashley s’est concentrée sur l’entraînement et l’abandon de soi pendant son congé forcé.

Discutant de la pratique de se réconforter avec des câlins, Ashley a expliqué: “Je l’ai appris de ma sage-femme. Cela vous apprend à toucher et à vous connecter. Tout ce dont vous avez envie en ce moment, c’est de vous faire un câlin.”

