Ashley Howland, star de la saison 2 de 'Temptation Island', a révélé ce qui s'est vraiment passé entre elle et Ben Knobloch

Tout au long de Île de la tentation Dans la saison 2, les téléspectateurs ont adoré voir la relation d'Ashley Howland avec Ben Knobloch s'épanouir, en particulier après les choses insensibles qu'elle a entendues avec son petit ami, Casey Starchak, dans des vidéos au Bonfires.

Elle a ensuite rejeté la proposition de Starchak de commencer quelque chose de nouveau avec Knobloch. Cependant, lors de la réunion, Howland a affirmé que sa relation n'a duré que deux jours, puis il l'a abandonnée.

Ben Knobloch et Ashley Howland | Mario Perez

Knobloch a déclaré qu'ils avaient rompu parce que la native de Floride a couché avec son ex-petit ami, ce que Howland a nié avec véhémence. L'influenceuse des médias sociaux a profité de sa chaîne YouTube pour offrir un aperçu de sa relation de deux jours avec Knobloch et si elle l'avait trompé avec Starchak.

Ashley Howland a rompu sa relation de deux jours avec Ben Knobloch

Selon Ashley Howland, elle a quitté l'île avec Ben Knobloch et ils sont restés ensemble dans un hôtel avant de rentrer chez eux. Il lui a demandé d'être sa petite amie; cependant, elle était "désemparée" de la tentative de proposition de son ex-petit ami, Casey Starchak, alors elle a refusé.

Howland a fait une escale en Arizona, où habite Knobloch, et ils ont passé environ une heure avant de retourner en Floride. Howland a expliqué qu'elle est restée dans le Sunshine State pendant un mois, et elle a souvent fait des rencontres avec Knobloch avant de lui rendre visite en Arizona.

La native de Deland a dit qu'elle est restée avec lui pendant un week-end et a rencontré certains de ses amis. Selon Howland, ils sont également devenus officiellement un couple, mais il est ensuite devenu «sommaire» et «distant» une fois de retour en Floride.

Howland a affirmé qu'il lui avait dit qu'il était «occupé par l'école et le travail», puis qu'il a rompu avec elle deux jours plus tard pour partir en camping avec d'autres femmes. L'influenceur des médias sociaux l'a confronté, mais il lui a promis que rien d'inapproprié ne s'était produit.

Ensuite, ils se sont vus en Californie, et Knoblock a fait semblant de ne pas la voir. De plus, elle a découvert «avec une preuve à 100%» qu’il avait couché avec la célibataire Rachel Hamel, qui, ironiquement, est la nouvelle «meilleure amie» de Starchak.

Howland a dit qu'elle avait demandé à Knobloch s'il avait des relations avec elle, mais il l'a nié jusqu'à ce qu'elle lui fournisse des preuves. Le natif de l'Arizona a également admis qu'il allait à Las Vegas avec une autre femme.

Par conséquent, Howland a réalisé que Knobloch «la jouait comme un ukulélé» et ne le considérait plus comme un ami. Elle a mis fin à ses diatribes à son sujet en expliquant qu'il disait «des trucs fous» dans la vraie vie, est une personne différente de celle qu'il décrivait Île de la tentation, et la «définition d'un f ** k boy».

Ashley Howland a nié avoir couché avec Casey Starchak

Lors de la réunion, Knobloch a déclaré qu'ils avaient rompu parce qu'elle avait couché avec son ex-petit ami après avoir passé du temps avec lui en Floride. Howland a nié les rumeurs, mais quelques-unes des filles célibataires se sont chuchoté que Starchak lui-même leur avait dit qu'il s'était connecté avec Howland.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ZHWDfhbwb04 (/ intégré)

Cependant, elle a dit qu'elle «venait de lui parler» et pense qu'il n'a jamais dit cela. Elle a admis qu'ils traînaient avec des amis communs et s'embrassaient. Cependant, Howland a affirmé qu'elle et Knobloch "n'étaient rien à ce stade."

Que fait Ashley Howland après la finale de «Temptation Island»?

L'influenceur des médias sociaux a quitté la Floride et vit actuellement à Los Angeles, en Californie, avec Île de la tentation co-vedette, Ashley Goldson.

loling aux fils disant "Deac n'est pas là pour les bonnes raisons" depuis le début j'ai dit "si je trouve l'amour qu'il en soit ainsi, mais si j'aide ces filles à découvrir qu'elles ne sont PAS amoureuses, alors je les fais une faveur." #TemptationIsland – Deac (@DeacConti) 18 novembre 2019

Elle a annoncé qu'elle était «une femme célibataire maintenant» et a affirmé que Deac Conti lui avait envoyé trois vidéos «de son Deac». Cependant, le natif de Floride ne s'intéresse pas à lui, même si elle l'aime et le respecte toujours.