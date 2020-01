Ashley Iaconetti nous parle de son partenariat K-Y et de la prise en charge de la santé sexuelle (exclusif)

Ancien «The

La star de Bachelor Ashley Iaconetti a discuté avec nous de son partenariat avec K-Y

nouvelle initiative pour promouvoir une meilleure sexualité. Cette promotion, appelée Repos

Pleasured Face, vise à donner aux femmes les moyens de profiter de relations sexuelles agréables. Comme

une partie amusante de sa collaboration avec la marque, ils ont lancé un

concours, demandant aux femmes de se joindre au #RPF Pleasure Challenge et de participer à un

chance de devenir chef du plaisir de K-Y.

Voici ce qu’Iaconetti a dit à Showbiz Cheat Sheet à propos du partenariat

et ses réflexions sur la prise en charge de la santé sexuelle.

Showbiz Cheat Sheet: Qu’est-ce qui vous a poussé à vous associer à K-Y?

Ashley Iaconetti | Gabriel Olsen / FilmMagic

Ashley Iaconetti: J’ai commencé mon parcours de Bachelor en 2015 et j’étais vierge à l’époque, et ils en ont fait une grosse affaire dans l’émission. Et cela m’a en quelque sorte suivi tout au long de mon parcours de licence. Et j’étais vraiment ouvert à ce sujet. J’en suis arrivé à un point où j’étais si à l’aise de parler de ma virginité. Puis j’ai pensé, maintenant je suis marié à l’un des gars que j’ai rencontrés dans l’émission [Jared Haibon].

Je pensais, depuis que je suis tellement ouvert sur mon manque de relations sexuelles, je suis comme bon, maintenant que je suis marié, je suis tellement à l’aise de parler de relations sexuelles. Et K-Y a été l’une des marques que j’ai adorées tout au long de mes expériences dans la chambre. C’est encore un chapitre relativement nouveau de ma vie. Et quand ils sont venus me parler de leur Resting Pleasured Face Challenge, j’étais comme, c’est une marque en laquelle je crois, que j’utilise, et j’ai toujours été un fan de la promotion de produits que j’utilise et que j’aime. Et je me suis dit, d’accord, soyons ouverts à ce sujet.

CS: Pourquoi est-il important de dire clairement ce que vous voulez au lit?

Ashley Iaconetti et Jared Haibon en 2018 | Rich Fury / . pour NYLON

AI: Je pense que quand il s’agit de lubrifiant ou de tout ce que vous

achèterait dans un sex-shop, les gens se demandent: “Pourquoi feriez-vous ça?” Et c’est

car cela vous fait vous sentir mieux. Et vous n’obtiendrez pas le sexe que vous

voulez à moins que vous ne communiquiez, et c’est dire à votre partenaire ce qui fonctionne et

ce qui ne fonctionne pas pour vous mais aussi quels produits améliorent [sex]. C’est ce que je

vraiment beaucoup pensé à cette campagne. Le lubrifiant est un exhausteur. C’est le

mot parfait pour cela.

Les femmes ne devraient jamais hésiter à dire: «Hé, cela m’aide dans la chambre. Cela rend toute l’expérience meilleure. Ne soyez pas timide à ce sujet. Et le truc c’est que les gars adorent quand vous êtes ouvert et vocal sur des choses qui fonctionnent parce qu’ils veulent vous plaire au maximum. Au moins si vous avez un bon gars ou une bonne femme!

CS: Quels conseils donneriez-vous à une personne gênée d’aller dans un magasin pour acheter des produits de bien-être sexuel?

Ashley Iaconetti encourage les autres à demander ce qu’ils veulent au lit. | Gabe Ginsberg / .

AI: J’ai l’impression que j’imagine que j’aurais été un peu timide à ce sujet, mais depuis que je suis sexuellement active, je n’ai pas été [shy]. La plupart des gens regarderont probablement le produit lorsque je vérifierai, surtout si vous êtes dans un sex-shop. Ce sont les personnes les plus amicales et les plus serviables. Ils sont tellement ouverts sur leur sexualité.

Alors, ne vous sentez jamais bizarre d’aller dans un sex-shop car ils vous diront exactement ce qu’ils aiment. Mais en entrant dans une pharmacie, j’ai l’impression que lorsque vous vérifiez, la personne le scanne et pense dans sa tête: «Oh, j’aime ça aussi» ou «je devrais probablement essayer ça». comme: “Oh, je me demande pourquoi elle l’achète.”

CS: À quel moment de votre vie êtes-vous devenu audacieux

de demander ce que vous voulez au lit?

AI: Je ne sais pas s’il y avait un point réel, mais je

ne me souviens pas avoir pensé: «Je pense que je vais [sex] plus si j’ai du lubrifiant, et ainsi

alors je l’ai eu. Je ne pensais pas que c’était un gros problème parce que j’étais dans un

relation ouverte et aimante. Donc, je dirais que devenir verbal avec votre partenaire est

N ° 1. Être capable de communiquer librement avec eux, même s’il en a envie

serait un sujet délicat. Amenez-le simplement, et ils ne penseront pas

c’est gênant.

Lire la suite: ‘Le

Bachelor ’: La 1 erreur qui pourrait faire renvoyer Alayah Benavidez à la maison une seconde

Temps

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!