Ashley James & # 039; dysmorphie corporelle

Ashley James a senti sa dysmorphie corporelle “remonter”.

La mannequin et la présentatrice admettent qu’il a été difficile de faire face à ses problèmes d’image corporelle au milieu du verrouillage, avec la pandémie de coronavirus, car elle n’a pas pu obtenir ses bronzages hebdomadaires.

Elle a dit: “Parlons de la confiance du corps dans le verrouillage … Je parle beaucoup de me sentir à l’aise dans ta propre peau, mais je ne vais pas mentir, être en lock-out m’a mis à l’épreuve en termes de mon image corporelle et j’ai senti ma dysmorphie corporelle revenir … “On ne fait plus ça”, je continue à me dire, en me rappelant que je suis plus que mon corps. Le sex-appeal n’est pas défini par la forme de notre corps, c’est un état d’esprit. Notre beauté n’est pas définie par la tonicité ou le bronzage que nous sommes. Il suffit de regarder autour de toutes les belles femmes que nous connaissons (ou ne savons pas) pour voir cela. Nous nous jugeons plus que autres. (sic) ”

Et la star de 33 ans a avoué avoir cherché la validation des autres dans la hauteur de sa dysmorphie corporelle.

Elle a ajouté dans son long article: “Être dépouillée de mes bronzages hebdomadaires m’a fait réaliser que ma confiance dépendait en grande partie du fait de me sentir bronzée. Je me sens mieux avec un bronzage. Peut-être parce que je l’associe à la façon dont je me sens positive quand je voyage , ou peut-être simplement parce que je me suis habitué à voir mon corps de cette façon, ou parce qu’il est considéré comme sexy. De toute façon … Ici, je suis sans bronzage. Quand ma dysmorphie s’infiltrait, ou quand je me débattais avec mon image corporelle, je prendrais la photo la plus chaude que je pourrais et la posterais sur les réseaux sociaux. J’avais besoin de cette validation. J’avais besoin que les gens “aiment” ce qu’ils ont vu pour que je me sente mieux. Et ça l’a fait, mais pas au fond. Pas vraiment Ironiquement, j’étais un modèle de lingerie à cette époque, preuve supplémentaire que mon manque d’estime de soi et de confiance n’avait rien à voir avec l’apparence de mon corps. Si nous nous sentons mal dans notre corps, nous devons travailler sur nos esprits, pas notre corps (bien que l’exercice soit bien sûr génial), car si votre bonheur dépend d’un objectif esthétique, vous p ne se sent jamais capable de l’atteindre. Et le problème avec la recherche de la validation des autres est que vous mettez tout votre bonheur entre leurs mains, ce qui signifie également qu’ils ont le pouvoir de vous rendre misérable aussi. (sic) “

