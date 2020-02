Ashley Judd dénonce les «sauvages misogynes» qui ont critiqué son apparence

Ashley Judd renvoyé après avoir été critiqué pour son apparence extrait d’une vidéo publiée mercredi par la campagne d’Elizabeth Warren.

Dans un long message qui lui a été envoyé Facebook le lendemain, l’actrice a déclaré que la “haine” qu’elle avait reçue – y compris des commentaires sur son visage “bouffi” et des questions demandant “combien de travail elle avait fait” – était “une façon sexuée de distraire de mon discours politique”.

“Une estime de soi saine. De bonnes limites. Une connaissance inébranlable de soi. Ces choses sont essentielles lorsque je me réveille et apprends des amis attentionnés que mon apparence a tendance sur Twitter”, a commencé la femme de 51 ans. “Les sauvages misogynes des deux sexes sont sortis, tout comme beaucoup de gens qui font preuve d’empathie et le voient pour ce que c’est (femme dénigrant).”

Le nom de Judd a commencé à devenir populaire après que son approbation de Warren soit devenue virale, avec un troll en ligne remarquant: “J’ai entendu parler de la chirurgie plastique, mais cette chirurgie du caoutchouc gonflé est nouvelle pour moi, Yikes”, comme un autre l’a partagé, “Omg !! Je ne l’ai même pas reconnue. Ashley, tu étais si naturellement belle. Tu n’as pas besoin de tout ce travail de visage qui a été fait. “

Même si certains fans ont sauté sur sa défense, les dégâts ont été causés, incitant la star de “Double Jeopardy” à écrire sur Facebook.

“Ce que je sais, c’est que les misogynes sur Twitter m’ont massacré par rapport à mon auto idéalisé de gain de poids avant. Mon corps AcroYoga conventionnellement mince, athlétique, ‘joli’ et plus mince, n’est que le revers de la même pièce patriarcale “, a-t-elle partagé.

“Ceux d’entre vous qui parlent de mon apparence féminine, qui évaluent ma valeur et mes envies fondent vos opinions sur des normes entièrement fondées sur le sexe. La bonne nouvelle pour mon pouvoir est que je ne prends pas les compliments plus au sérieux que les insultes. “

C’est stimulant et inspirant d’être dans les bureaux locaux de @elizabethwarren dans le #newhampshire, de rencontrer et de regarder des volontaires qui travaillent dur, et de voir ses plans pratiques et transformateurs étalés sur les murs. J’ai eu une balle en appelant des donateurs de 3 $ et 5 $, en entendant leur voix et en les remerciant pour leurs efforts en appelant et en frappant aux portes – en partageant avec les gens pourquoi ils aiment Elizabeth. Chaque fois que je me connecte avec un autre électeur et partisan, je deviens plus optimiste et plein d’espoir. Nous méritons mieux et Elizabeth a la grande vision, le moxie, le personnage, l’arrière-plan de la classe ouvrière, le cœur tendre pour les gens et le mouvement populaire à travers les États-Unis pour être le président dont notre pays a besoin et qu’il aspire. 🇺🇸 # 2020

Elle a également noté que la prise de poids provenait d’un sursis ordonné par un médecin alors qu’elle se remettait de sa bataille d’un an avec les «migraines de siège», qui, selon elle, est la «troisième maladie la plus courante au monde».

Judd a également confirmé qu’elle avait du Botox … comme traitement médical pour ses migraines.

“Ai-je eu du botox? C’est un traitement standard pour la maladie que je ressens”, a-t-elle écrit. “Mon assurance syndicale paie trente et une injections toutes les douze semaines. (Certains amis ont suggéré que je ne poste pas ce fait médical, car il peut être extrait et utilisé contre moi, mais je pense que c’est honnête et réel et c’est un message de santé publique.” Honte à toute personne qui déforme mes paroles.) “

Le Botox a été approuvé par la Food and Drug Administration comme thérapie pour les migraines chroniques, selon le Clinique Mayo.

Judd a conclu son message en encourageant les femmes à continuer d’utiliser leur voix, même face à l’adversité.

“Mon souhait sincère pour nous tous – parce que je sais que mon expérience est loin d’être unique – est que lorsque les femmes prennent la parole, nous sommes toujours battues. Parlez quand même. Les frondes et les flèches viendront, mais votre voix et la le corps dont il est issu est beau, courageux, puissant et nécessaire. “

Son message a été salué par d’autres célébrités féminines, y compris Reese Witherspoon, qui a écrit: “Beau message réfléchi et puissant” Merci pour le partage “.

“Je t’aime @ashley_judd. Magnifiquement dit”, a ajouté Natalie Portman – tandis que Debra Messing a commenté, “Belle et puissante, tout comme vous. Je suis vraiment désolée que vous souffriez. Les migraines sont tellement débilitantes. J’admire tellement votre capacité à faire votre voix a entendu parler de votre candidat tout en traitant de quelque chose de si insidieux. La misogynie qui a éclaté est exaspérante, superficielle et malheureusement prévisible. “

