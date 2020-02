Ashley Roberts a raconté à Johnny Depp un fait étrange sur son nez quand ils se sont rencontrés

2020-02-17 20:30:04

Ashley Roberts était tellement nerveuse à l’idée de rencontrer Johnny Depp qu’elle a laissé échapper un fait étrange au sujet de son nez lorsqu’elle l’a rencontré.

Ashley Roberts a déclaré à Johnny Depp qu’elle n’avait aucun cartilage dans le nez lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois.

L’ex-star de Pussycat Dolls était tellement frappée par la stupéfaction hollywoodienne de 56 ans qu’elle a paniqué et a laissé échapper le fait étrange à propos de son étrange sirène lorsqu’elle s’est présentée à lui dans son ancien club de The Viper Room quand elle était Le groupe.

S’exprimant sur son nouveau podcast ‘Heart Showbiz Hub avec Ashley Roberts’, la chanteuse de 38 ans a expliqué: “C’est une chose si humaine, n’est-ce pas, comme quand vous pensez que vous avez toutes ces choses cool que vous diriez à quelqu’un et ensuite vous aimez, ‘urrrr …’

“Les poupées Pussycat ont commencé à The Viper Room [in West Hollywood], qui est le club de Johnny Depp et à l’époque il invitait les Dolls à venir faire partie de ce film indépendant qu’il faisait. Et c’était comme à l’époque, c’était quand il était encore comme le sexy sexy Johnny Depp que tout le monde était comme ‘bonjour’.

«Et je me suis approché de lui, je suis monté tout droit dans ma tenue de Pussycat Doll et j’étais comme« salut »et il était comme« bonjour »et je me suis dit:« je n’ai pas de cartilage dans le nez ».

“Ouais, ce qui est d’ailleurs un fait, je n’ai presque pas de cartilage dans le nez et je peux former des choses bizarres – je peux faire un taco et un requin marteau.

“C’est comme cette situation plate que je fais avec mon nez et il m’a juste regardé fixement, et je me suis vraiment calmé et il m’a dit:” Eh bien, je ne t’oublierai pas “, et je me suis dit:” Oh mon dieu! ” est reparti avec mon cœur tomber de mes joues fesses. Je me sentais tellement ridicule. ”

Et la bombe blonde ne peut s’empêcher de grincer des dents lorsqu’elle pense à l’incident, car elle a finalement montré à la star de “ Pirates des Caraïbes ” son tour de fête.

Elle a dit: “Je me suis arrêté. Je suis juste tombé sous le choc des étoiles. Je pensais que j’allais marcher vers lui et être vraiment cool, calme et recueilli, puis je lui ai dit que je n’avais pas de cartilage dans le nez et je lui ai montré des positions étranges – je Je l’ai fait physiquement. “

