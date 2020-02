Ashley Roberts rend hommage à Caroline Flack en larmes

2020-02-18 09:30:03

La star des Pussycat Dolls, Ashley Roberts, a rendu un hommage émotionnel à son amie Caroline Flack alors qu’elle réfléchissait à la mort de son propre père il y a deux ans.

Ashley Roberts a eu du mal à retenir ses larmes en se rappelant le suicide de son propre père après la mort de Caroline Flack.

La star de 38 ans a rendu un hommage émotionnel à son défunt ami après que l’hôte de “ Love Island ” s’est suicidée ce week-end, et elle a admis qu’elle avait du mal à réfléchir à la nouvelle dévastatrice car la tragédie a frappé près de chez elle .

S’exprimant sur Heart Radio, elle a déclaré: “C’est difficile à faire. Cela a été difficile quelques jours après la nouvelle de … désolé … Caroline Flack.”

Ashley a décrit la nouvelle comme “très surréaliste” et a expliqué qu’elle “ne pouvait pas imaginer” ce que la famille de Caroline devait traverser après sa mort alors qu’elle réfléchissait au décès de son propre père en 2018.

Elle a ajouté: “Pour ceux d’entre nous qui l’ont connue, cela a été très surréaliste …

“Il est difficile de penser que quelque chose de bon puisse en résulter, mais au contraire, cela remet en lumière la façon dont nous nous traitons les uns les autres.

“Ayant survécu de première main avec ma famille, je ne peux pas imaginer ce que sa famille traverse en ce moment.

“Sois juste gentil les uns envers les autres, nos cœurs et nos prières vont vers elle. Nous t’aimons Caroline.”

Ashley est ensuite allée sur Instagram et a admis qu’elle avait du mal à choisir “les bons mots” pour parler de son défunt ami.

Elle a écrit: “Il m’a fallu quelques jours pour comprendre ce qui s’est passé. Je n’ai toujours pas les bons mots.

“Puissiez-vous vous reposer en paix douce Caroline. Je peux entendre votre rire contagieux et vous imaginer danser. Mes prières et mon cœur vont à elle et à sa famille.

Au moment de la mort de son père, Pat, il y a deux ans – à la suite de ses problèmes de santé mentale – la star de Pussycat Dolls a déclaré qu’elle avait ressenti “un choc, une confusion” et une “douleur”.

Elle a écrit sur Instagram: “Avec une grande tristesse dans mon cœur, je voulais partager avec vous que le 19 mars – après une longue bataille de santé physique et mentale – mon père s’est suicidé.

“Les 3,5 dernières semaines, j’ai été dans un état de choc, de confusion, de questionnement, de douleur si profonde dans mes tripes qu’il a été difficile de trouver de l’air. (Sic)”

Mots clés: Ashley Roberts, Caroline Flack

Retour au flux

.