Ashley Tisdale et Vanessa Hudgens interprètent une chanson musicale au lycée tout en s’auto-isolant pour le coronavirus

Disney alun Ashley Tisdale et Vanessa Hudgens montrons aux fans que nous sommes tous dans le même bateau au milieu de la croissance pandémie de coronavirus.

Lundi, les deux dames et anciennes co-stars ont partagé un régal sur les réseaux sociaux en publiant TIC Tac des vidéos d’eux-mêmes chantant et dansant au “High School Musical” frappé, “Nous sommes tous dans le même bateau.”

En tant que grande utilisatrice de TikTok, Tisdale a d’abord publié sa vidéo sur Instagram. Dans le clip, l’actrice, qui a joué Sharpay Evans dans la franchise, a fait la chorégraphie exacte de la comédie musicale de 2006.

“Si vous avez besoin de vous entraîner en #selfquarantine, essayez ceci 😂 j’espère que cela égayera un peu votre journée!” Tisdale a sous-titré son message.

Quelques heures plus tard, Hudgens se joint à elle et fabrique l’un de ses premiers TikToks. Cependant, contrairement à Tisdale, Hudgens n’a pas dansé. Au lieu de cela, elle se versa un verre de vin rouge en se synchronisant sur les paroles. Et c’était épique.

“Eh bien. C’est arrivé à cela”, a écrit Hudgens, qui jouait Gabriella Montez dans la franchise “HSM”. “Lol @ashleytisdale peut-être que je commence à me lancer dans le tik tok?”

Tisdale a partagé le TikTok de Hudgens sur son histoire Instagram et a écrit: “Gabriella est devenue sombre lol.”

Les deux femmes ont prouvé que vous pouvez vous mettre en quarantaine et vous amuser. Maintenant, la plus grande question est … quand Zac Efron se joindre à?

