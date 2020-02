Ashton Kutcher: Deux hommes et demi m’ont aidé à divorcer

2020-02-04 07:30:05

Ashton Kutcher dit que «Two and a Half Men» l’a aidé à surmonter son divorce d’avec Demi Moore.

La star de 41 ans a remplacé Charlie Sheen dans la sitcom en 2011, et alors qu’il avait initialement des réserves sur le rôle principal de Walden Schmidt dans la série parce qu’il “savait que les choses n’étaient pas si bien dans [his] relation “avec Demi – dont il s’est séparé en 2011 et a divorcé en 2013 – il a passé un” très bon moment “à faire le show.

Ashton a déclaré: “Je voulais travailler là-dessus avec Demi.

“Je voulais être plus à la maison. Et je me suis dit:” Laisse-moi y penser. ”

“J’ai passé un très bon moment à le faire. En fait, j’ai divorcé de cette émission, ce qui est vraiment difficile à faire.

“Et avoir une famille [on set] en passant par là … J’en avais besoin. ”

Ashton a félicité ses co-stars pour “le soutenir” tout au long de son divorce.

S’exprimant sur le podcast “WTF avec Marc Maron”, il a ajouté: “Ces gens étaient tous là pour moi et m’ont soutenu pendant que je traversais ça, et c’était phénoménal.”

La star de “Jobs” – qui est maintenant mariée à Mila Kunis, avec qui il a une fille Wyatt, cinq ans, et un fils de trois ans, Dimitri – a précédemment révélé qu’il avait passé une semaine “dans les montagnes” seul quand il a divorcé de Demi.

Il a dit: “Juste après mon divorce, je suis allé seul à la montagne pendant une semaine. Je n’ai pas mangé, pas bu – juste de l’eau et du thé. J’ai emporté tous mes ordinateurs, mon téléphone, mon tout. J’étais là par moi-même, donc on ne parlait pas. J’ai juste eu un bloc-notes, un stylo et de l’eau et du thé – pendant une semaine. ”

L’acteur de «That 70s Show» a utilisé le temps pour écrire à la main des lettres à tous ses anciens partenaires, qu’il a finalement tapé et envoyé comme exercice de clôture.

Il a ajouté: “J’ai noté chaque relation que j’avais eue où j’avais l’impression qu’il y avait de la rancune ou quelque chose, du regret, n’importe quoi. Et j’ai écrit des lettres à chaque personne, et le septième jour, je les ai toutes tapées puis Je les ai tous écrits à la main, puis je les ai tapés et envoyés.

“C’était comme un [Alcoholics Anonymous] exercice. Je me disais: “J’ai probablement fait des dégâts.” J’ai donc juste effacé la palette. “

