Ashton Kutcher et Mila Kunis lancent un vin de quarantaine

2020-04-19 20:30:06

Ashton Kutcher et Mila Kunis lancent leur propre vin de quarantaine pour collecter des fonds pour des organisations caritatives au milieu de la pandémie de coronavirus.

Ashton Kutcher et Mila Kunis lancent leur propre vin de quarantaine.

Le couple a annoncé qu’il avait collaboré avec Nocking Point Wines pour créer la nouvelle boisson, 100% des bénéfices étant reversés à des œuvres caritatives.

Dans une vidéo, Ashton a déclaré: “Mila a eu une idée géniale de combiner les deux choses … pour créer un vin où nous pouvons réellement crier à qui nous voulons avec le vin.”

Alors que Mila a ajouté: “Et 100% des recettes vont à une poignée d’organismes de bienfaisance sur lesquels nous avons fait nos devoirs, la diligence raisonnable, vérifiée pour s’assurer que leurs frais généraux sont suffisamment bas pour faire le travail qu’ils sont censés faire et leur résultat est visible … vous pouvez donc considérer cela comme un don de bienfaisance! ”

Les bénéfices du vin iront à quatre organisations caritatives, dont GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund et America’s Food Fund.

Le vin est un Pinot Noir, élaboré à partir de raisins récoltés dans la Willamette Valley, Oregon.

Expliquant comment cela s’est produit, ils ont partagé sur leur site Web: “Il y a quelques semaines, le co-fondateur de Nocking Point, Andrew Harding, a reçu un appel de son ami Ashton. Mila a eu l’idée de créer un vin sur le thème de la QUARANTAINE qui pourrait être utilisé pour élever procède à de multiples efforts de réponse COVID-19 dans lesquels elle, Ashton et plusieurs amis ont mis leurs efforts. L’équipe NP a évidemment adoré l’idée et s’est immédiatement mise à l’action pour trouver les meilleurs mélanges disponibles et a directement travaillé pour apporter la conception de l’étiquette du Kutcher et une vision créative de la vie. Une séance de dégustation de vin à l’aveugle virtuelle sur Facetime avec Jen, Drew, Mila et Ashton (Stephen et Cass ont été mis en quarantaine à Palm Springs et n’ont pas pu accéder au vin!), plus une poignée de concepts de conception plus tard, et leur idée de vin “QUARANTINE” était sur le point de devenir réalité. Ils ont unanimement atterri sur un magnifique Pinot Noir de l’Oregon avec une étiquette interactive qu’ils sont tous super fiers de partager avec tout le monde début mai. 100% des bénéfices f de ce vin, rendez-vous aux organismes de bienfaisance énumérés ci-dessous qui font tous un travail critique et incroyable en ces temps sans précédent. Nous espérons que vous apprécierez ce vin autant que nous et nous ne vous remercierons jamais assez pour votre soutien! “

Mots clés: Ashton Kutcher, Mila Kunis

Retour au flux

.