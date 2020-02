Ashton Kutcher ne cessera jamais d’aimer les filles de Demi Moore qu’il a «aidé à élever»

Ashton Kutcher aime toujours Demi Mooresont trois filles.

L’homme de 41 ans a révélé qu’il était toujours en contact avec Rumer, Tallulah et Scout, qu’il a dit avoir aidé à élever pendant l’adolescence.

Parlant à Marc Maron sur son WTF Lundi dernier, l’acteur a déclaré “tout va bien” entre lui et son ex-femme, bien qu’il ait ajouté: “Nous ne traînons pas”.

“Je fais un effort vraiment conscient pour rester en contact avec les filles”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, c’était huit ans.”

«Tallulah, je pense, avait huit ou neuf ans, elle était la plus jeune. Rumer avait 12 ou 13 ans quand nous avons commencé à sortir ensemble. Quand nous avons divorcé, Tallulah était diplômée du lycée.

Ashton et Demi se sont rencontrés en 2003 – quand il avait 25 ans et elle avait 41 ans – et se sont mariés en septembre 2005. En novembre 2011, Moore a annoncé la fin du mariage, mais le divorce n’a été finalisé que deux ans plus tard.

“J’aidais à élever des adolescentes pendant leur adolescence”, a-t-il déclaré. “Je les aime. Je ne cesserai jamais de les aimer et de les respecter, de les honorer et de les enraciner pour qu’ils réussissent dans tout ce qu’ils poursuivent.”

“Je pense que vous essayez … mais en même temps je ne suis pas leur père. Je n’ai jamais essayé d’être leur père. J’ai toujours eu du respect et honoré Bruce [Willis]et je pense que c’est un être humain brillant et un homme merveilleux. “

Il a dit que si les filles ne voulaient aucun engagement avec lui, il n’allait pas le leur imposer; “Mais ils le font tous et c’est génial”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de méchanceté.”

Dans son mémoire “Inside Out” publié l’année dernière, Demi a parlé de leur mariage, de la fausse couche dont ils ont souffert, des prétendus triplettes dont elle a convenu qu’elle prétendait brouiller les lignes de leur relation, tromper les allégations et leur rupture éventuelle.

Kutcher est marié à son ancienne co-star de “That 70s Show” Mila Kunis depuis juillet 2015. Ils partagent la fille de cinq ans Wyatt et le fils de trois ans Dimitri.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Bruce Willis, filles et amis célèbres soutiennent Demi Moore lors du lancement du livre