Ashton Kutcher s’occupe toujours des enfants de Demi Moore

2020-02-03 19:00:05

Ashton Kutcher “ne cessera jamais d’aimer” les enfants de Demi Moore, car il était leur beau-père alors qu’il était marié à Demi de 2005 à 2013.

L’acteur de 41 ans – qui est marié à Mila Kunis et a sa fille Wyatt, cinq ans, et son fils Dimitri avec elle – était auparavant marié à Demi depuis huit ans entre 2005 et 2013, et pendant ce temps, il a aidé à élever ses trois enfants de sa romance antérieure avec Bruce Willis – Rumer, 31 ans, Scout, 28 ans, et Tallulah, 26 ans.

Et bien qu’Ashton admette qu’il ne “traîne plus” avec Demi, il a insisté pour qu’il fasse “un effort conscient pour rester en contact” avec ses trois filles, car il n’oubliera jamais le lien qu’ils partageaient quand il était leur pas -père.

Il a dit: “Cela faisait huit ans. Tallulah avait huit ou neuf ans, elle était la plus jeune. Rumer avait 12 ou 13 ans quand nous avons commencé à sortir ensemble. Lorsque nous avons divorcé, Tallulah était diplômée du lycée.

«J’aidais à élever des adolescentes tout au long de leur adolescence. Je les aime. Je ne cesserai jamais de les aimer et de les respecter, de les honorer et d’enraciner pour qu’elles réussissent dans tout ce qu’elles poursuivent.»

Mais la star de ‘Ranch’ a déclaré qu’il n’obligeait pas le trio à rester en contact avec lui, car il savait qu’il n’était pas leur père.

Lors d’une apparition sur le podcast “WTF” de Marc Maron, il a ajouté: “Je pense que vous essayez … mais en même temps je ne suis pas leur père. Je n’ai jamais essayé d’être leur père. J’ai toujours eu du respect et honoré Bruce [Willis]et je pense que c’est un être humain brillant et un homme merveilleux. S’ils ne veulent pas de fiançailles avec moi, je ne vais pas leur imposer. Mais ils le font tous et c’est super. ”

Pendant ce temps, Rumer a récemment parlé de sa relation avec Ashton, car elle a dit qu’elle était “tellement en colère” contre la star de “That 70s Show” pour avoir “emmené” sa mère.

Elle a dit: Une grande partie de ce temps, en particulier avec Ashton, j’étais tellement en colère parce que j’avais l’impression que quelque chose qui m’appartenait avait été enlevé.

“Quand elle voulait avoir un autre bébé, c’était comme, et puis ça ne se passait pas, et puis il y avait tellement de concentration sur ça, c’était comme, ‘Oh, eh bien nous ne sommes pas assez.’ “

