Ashton Pienaar de ‘Under Deck’ continue de défendre son comportement alors que les fans sont scandalisés

Les fans sous le pont ont atteint leur point d’ébullition après avoir vu l’équipe de pont éliminer Rhylee Gerber, puis diminuer le reste des femmes sur le bateau lors d’un récent épisode.

Cependant, ils espéraient que le bosun Ashton Pienaar serait tenu responsable de ses actions quand il est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Malheureusement, beaucoup ont été abandonnés, ce qui a alimenté leur colère. De nombreux fans ont tweeté que bien que Cohen ait posé des questions difficiles à Pienaar, il a laissé Pienaar trouver des excuses et se frayer un chemin pour être tenu vraiment responsable.

Ashton Pienaar | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Même le ragoût en chef Kate Chastain a également appelé Pienaar lors de son apparition. “@BravoWWHL quand Ashton a dit qu’il m’a contacté” immédiatement “quand il a vu les images …… il voulait vraiment dire” après avoir passé 24 heures entières à répondre à chaque commentaire des fans sur Instagram lui répondant en postant la bande-annonce de la saison, ” »Chastain a tweeté. Cohen a lu certains des tweets de Chastain à Pienaar pendant l’épisode et il n’avait pas l’air ravi.

Pienaar poursuit sa tournée «d’auto-réflexion»

Pienaar est apparu dans plusieurs émissions et podcasts du matin depuis qu’il s’est déchaîné à Chastain et a retourné l’équipe de pont contre le matelot de pont Rhylee Gerber. Il a insisté pour s’excuser mais personne ne l’achète. Rosbach a blogué sur le peu de remords qu’il voit venant de Pienaar aussi et Cohen l’a abordé lors de la comparution de Pienaar.

Il admet avoir dit beaucoup de choses stupides cette saison mais revient ensuite à son script. “Cette saison a été consacrée à l’auto-réflexion”, a expliqué Pienaar sur WWHL. “Je suis gêné de voir des trucs comme ça et c’est quelque chose sur lequel je dois travailler et c’est quelque chose que je dois changer.”

On a ensuite demandé à Pienaar sur l’After Show ce qu’il avait appris sur la gestion. “La chose la plus importante est de mettre de côté vos sentiments et émotions personnels”, a-t-il déclaré. «Il y avait beaucoup de drame. Je pense que parfois, cela devient écrasant. »

Il double également le partage du blâme

Interrogé sur son influence sur l’équipe de pont, Pienaar a insisté sur le fait qu’il n’a rien fait pour changer l’opinion de l’équipe de pont sur le matelot de pont Rhylee Gerber. “Je pense que tout le monde me donne beaucoup trop de crédit en disant que je les ai fait agir d’une certaine manière envers Rhylee”, a-t-il insisté. «Ce sont tous les deux de grands garçons, ils peuvent tous les deux se faire leur propre opinion. Et je veux souligner qu’il est très naïf de penser que Tanner [Sterback] et Brian [de Saint Pern] n’a pas regardé la saison précédente et ne connaissait pas Rhylee lui-même. “

Il insiste ensuite sur le fait qu’il était initialement neutre à propos de Gerber. «Quand j’ai élevé Rhylee en arrivant, j’essayais en fait de gérer les gars et je me disais:« Regardez Rhylee venir mais nous allons faire en sorte que ça marche. »Et j’essayais de les préparer pour ce que nous devons faire. Réunissez-vous en équipe et faites fonctionner les choses indépendamment de ce que vous savez sur Rhylee. »

Cohen a ensuite essayé de faire en sorte que Pienaar vienne à bout de remords ou révèle tout ce que les téléspectateurs ne savent pas sur l’industrie de la plaisance. Mais Pienaar a insisté sur le fait que le grade et la hiérarchie sont importants, ajoutant qu’il avait des problèmes avec le plus “junior” sur le bateau. Il a ensuite essayé de donner un exemple de la façon dont les autres membres d’équipage étaient exaspérés par Gerber plutôt que d’assumer la moindre responsabilité de sa part. Lorsque Cohen a demandé à Pienaar s’il avait cherché un traitement ou une thérapie, Pienaar a dit qu’il «envisageait».

Les fans ne lâchent pas cela

Alors que Pienaar continue de jouer la défense, les fans ont poursuivi l’offensive et ont pris au sérieux Pienaar en continuant de rationaliser ses actions. Alors que quelques personnes sur Twitter étaient toujours dans le coin de Pienaar, la plupart étaient extrêmement mécontentes. “@AshtonPienaar, vous ne devez aucune explication à un spectateur de #BelowDeck”, a tweeté un spectateur. «Vous vous devez un voyage chez un thérapeute pour comprendre pourquoi vous êtes en colère et si mauvaise attitude envers les femmes. Excusez-vous et faites amende honorable aux femmes que vous savez avoir offensées personnellement. @Kate_Chastain. “

Une autre personne a critiqué la société de production Below Deck 51 Minds pour avoir jeté les hommes sur le bateau. «@ 51Minds doit être dirigé par le même état d’esprit misogyne qui a engagé ces quatre dégénérés. C’est la seule raison pour laquelle je vois cette entreprise non seulement tolérer ce type de comportement, mais aussi l’encourager. Faire mieux.”

Ce spectateur a eu la même réaction que le comédien Leslie Jones. Jones a tweeté qu’elle était épuisée par le spectacle et a déclaré qu’elle ne le trouvait plus divertissant. Ce spectateur a écrit: «Ce n’est plus du divertissement. C’est enrageant… une démonstration flagrante de masculinité toxique. Chaque femme a fait face à cela à un moment de sa vie. Et ce n’est tout simplement pas agréable à regarder. “