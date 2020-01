Ashton Pienaar et Rhylee Gerber offrent des opinions divergentes sur l’endroit où il travaille actuellement

Ashton Pienaar de Under Deck a révélé qu’il avait un emploi rémunéré dans l’industrie de la plaisance malgré les retombées de la saison en cours.

Un appelant de Watch What Happens Live After Show a demandé si Pienaar était nerveux à l’idée de trouver du travail dans l’industrie de la plaisance après avoir été appelé pour comportement misogyne non seulement par les femmes sur le bateau, mais par le capitaine Lee Rosbach. Pienaar s’en est pris au ragoût en chef Kate Chastain dans une rage ivre, et il a essayé de l’embrasser à plus d’une occasion. C’était même après que Chastain lui ait dit de reculer.

Ashton Pienaar | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Pienaar était également contrarié par le fait que Rosbach avait engagé l’arrière-garde Rhylee Gerber à la mi-saison. Il a tourné toute l’équipe du pont contre Gerber, puis a essayé de la mettre sous gaz afin de la convaincre qu’elle était le vrai problème. Rosbach a affirmé qu’il ne travaillerait plus jamais avec Pienaar, c’est pourquoi les téléspectateurs se demandent s’il est du poison de plaisance maintenant.

Il travaille toujours dans le yachting

Pienaar a rapidement répondu à la question de l’appelant, lui disant qu’il travaille pour un yacht privé. «Je travaille actuellement pour une famille, une grande famille sur un yacht, qui a regardé la saison, et qui me connaît personnellement, et ils m’ont également soutenu tout au long de cette période», dit-il.

L’animateur Andy Cohen se demande s’il y a quelque chose que les téléspectateurs ne savent pas sur le monde de la plaisance. “Vous voyez 40 minutes par semaine, des heures et des heures de choses qui ont été filmées pour la série”, explique Pienaar. «Je pense que la chose la plus importante avec l’industrie de la plaisance est juste le respect et la hiérarchie. Et cette saison a vraiment façonné des problèmes avec la personne la plus jeune sur le bateau. »

Pienaar a partagé une photo du «bureau» cet été. «Notre été a officiellement commencé», a-t-il écrit avec une photo debout dans la timonerie. Il a également partagé une photo où il semble qu’il conduit le yacht. “Croisière dans le week-end avec @captainchaos.”

Il a également publié un commentaire qui faisait allusion à ce qui s’était passé pendant le tournage. Pienaar a partagé un selfie en juin où il semblait réaliser que la saison allait lui exploser au visage. «Les choses semblent toujours s’améliorer, non? Aujourd’hui, je laisse aller les résultats que je pense que je veux ou dont j’ai tellement besoin dans ma vie et je m’abandonne à ce qui est et à ce qui sera. Je choisis la joie, la paix et la compréhension. »

Gerber convient qu’il travaille dans le yachting, mais pas pour une famille

Lorsque Pienaar a partagé où il travaillait sur l’After Show, Gerber a offert ce qu’elle savait de son travail. “Pour mémoire, le yacht des cendriers sur lequel il” travaille “actuellement est sa” petite amie / mamans de sucre “dont il a profité tout en” s’efforçant de faire sucer son d **k “ailleurs. J’espère vraiment qu’elle perd les œillères pour elle, comme les autres dont il s’est servi se sont rendu compte », a-t-elle tweeté avec un extrait de la WWHL.

Chastain a répondu: «bahahahhhahhaha OUI RHYLEE. il est fondamentalement un garçon de billard avec un shammy. ” “C’est la bonne fille, mettez le feu à cette benne à ordures et partez!” A répondu une personne.