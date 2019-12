Astuce de cuisine Genius de Mary Berry pour survivre aux vacances

Mary Berry est une boulangère britannique légendaire connue pour être un visage populaire à la télévision. De 2010 à 2016, elle a été juge dans l'émission bien-aimée The Great British Bake Off. Elle a également animé sa propre série comme Mary Berry Cooks et Mary Berry tous les jours.

Compte tenu de ses nombreuses années d'expérience dans la cuisine, il n'est pas surprenant que les gens se tournent souvent vers Berry pour obtenir des conseils et des inspirations, surtout en ce qui concerne la saison des fêtes bien remplie. Si vous préparez de la nourriture pour un grand nombre d'invités et que vous ne voulez pas être submergé par ce Noël, lisez la suite pour apprendre quelques astuces pour gagner du temps et économiser de l'énergie que Berry a recommandé.

Mary Berry a récemment organisé un spécial télévisé de Noël avec la royauté impliquée

Tout d'abord, Berry semble vraiment aimer célébrer Noël. Elle a beaucoup parlé des vacances au fil des ans, et à la mi-décembre, elle a également animé son propre spécial de Noël sur la BBC appelé Un Noël royal aux baies.

L'idée de l'émission est venue il y a quelques mois lorsque le prince William et Berry se sont rencontrés lors d'un événement. Berry a partagé: «Il m'a dit que Catherine suit mes recettes et venait de faire l'un de mes plats de poisson. Il a dit qu'il aimerait qu'elle fasse quelque chose avec moi pour un événement spécial et qu'il avait une idée. J'ai dit: «Comptez-moi!» »

Le prince William et Kate Middleton sont apparus lors de la spéciale de Noël pour aider à créer un festin pour les travailleurs caritatifs ainsi que pour visiter quelques parrainages avec Berry elle-même. Comme les membres de la famille royale n'apparaissent souvent pas à la télévision, c'était une occasion rare dont les fans ont profité partout.

Berry a rappelé qu'elle était «tellement impressionnée» par le couple royal et pouvait dire que la duchesse Kate cuisinait beaucoup à la maison.

Mary Barry dit que l'organisation est la clé

Berry a dû passer un peu de temps avec la royauté pendant les Fêtes, mais elle comprend toujours une chose ou à quel point Noël peut être mouvementé pour beaucoup de ses fans. Elle a révélé plusieurs conseils qui, espérons-le, peuvent aider à rendre Noël un peu plus agréable.

Avant tout, Berry est très important en matière d'organisation. Un repas de Noël peut être stressant à préparer, mais si l'on essaie de s'organiser, les choses peuvent aller beaucoup plus facilement.

"Je ne peux pas me détendre tant que je ne me suis pas assis avec une grande feuille de papier et que je ne sais pas qui vient ce que je vais servir", a déclaré Berry au Daily Mail. «Ensuite, je décide de ce que je peux faire à l'avance et de ce que je dois commander à l'avance.»

Mary Barry est fan de travaux préparatoires

Puis, une semaine avant la célébration, Berry stocke son placard avec des ingrédients qui peuvent être stockés pendant une plus longue période, comme l'huile de cuisson, l'olive et les œufs.

Dans les jours précédant le repas, Berry suggère d'essayer de préparer tous les ingrédients que vous pouvez à l'avance. Elle a noté qu '«il est impossible de tout cuisiner à partir de zéro le jour de Noël», alors évitez le stress et faites des choses comme éplucher les pommes de terre, préparer la farce et préparer des sauces spéciales quand vous le pouvez. Elle a également partagé avec Good Housekeeping que "vous pouvez geler les choses et les terminer plus tard."

Enfin, le jour de votre événement spécial, assurez-vous d'avoir un calendrier pour savoir quand vous devez décongeler votre viande et quand chaque plat doit aller au four.

Cependant, Berry a souligné que Noël, c'est passer du temps avec des amis et la famille.

"S'il devait y avoir un désastre culinaire, la seule chose importante à retenir est de ne pas s'en énerver", a-t-elle déclaré.

Si vous cherchez des plats incroyables à servir ce Noël, Berry a partagé plusieurs de ses propres recettes en ligne. Il existe des recettes d'entrées, de rôtis, de desserts, etc.