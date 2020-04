Atlanta nie les rumeurs selon lesquelles il aurait adopté et épousé sa femme lorsqu’elle était mineure après la refonte de vieilles vidéos

Mis à part le fait que de nombreux fans de Love & Hip Hop: Atlanta n’achètent pas la nouvelle félicité conjugale de Kirk et Rasheeda Frost, beaucoup se demandent maintenant s’ils se sont mariés ou non lorsque Rasheeda était mineure. Après qu’une vidéo du célèbre vlogger YouTube Tasha K ait refait surface où elle alléguait que Kirk avait adopté Rasheeda quand elle était adolescente et l’avait ensuite épousée, la réaction contre le couple a continué. Kirk et Rasheeda ont utilisé les médias sociaux pour nettoyer l’air.

Rasheeda et Kirk Frost | Prince Williams / WireImage

La vidéo YouTube de Tasha K allègue que Kirk a adopté puis épousé Rasheeda

Les fans ont regardé Rasheeda s’efforcer de reconstituer son mariage après l’infidélité de Kirk. Selon Tasha K, la raison pour laquelle Rasheeda a décidé de rester dans son mariage est que Kirk serait le tuteur légal de Rasheeda lorsqu’elle avait 16 ans.

Source: Instagram

De plus, tout cela a été rendu possible par la mère de Rasheeda. Sa mère aurait approuvé l’adoption après avoir pris la décision de déménager à Hawaï avec son nouveau mari, qui était dans l’armée et stationné là-bas.

Tasha K prétend qu’une adolescente Rasheeda ne voulait pas aller avec sa mère à Hawaï et pour que Rasheeda reste en Géorgie, elle avait besoin d’un tuteur légal. Kirk aurait signé les formulaires de tutelle afin que Rasheeda puisse rester en Géorgie.

Source: Instagram

Tasha K dit que Rasheeda a emménagé avec Kirk et sa famille et les deux ont bientôt commencé à sortir ensemble. Selon Tasha K, la loyauté que Rasheeda montre à Kirk est le résultat de Kirk intervenant pour elle alors qu’elle ne voulait pas déménager avec sa mère à Hawaï.

Kirk et Rasheeda Frost nient s’être mariés quand Rasheeda avait 17 ans – le couple ne confirme pas leur âge

Rasheeda a été la première à répondre aux conversations sur Internet à son sujet et à Kirk en répondant à plusieurs commentaires sur son compte Instagram. Elle a applaudi un utilisateur qui a comparé Kirk à R. Kelly.

“Voici une aide que je n’ai jamais adoptée. Je ne connaissais pas Kirk à l’âge de 15 ans et je ne pensais pas à me marier”, a écrit Rasheeda.

Source: Instagram

Kirk a clarifié les choses dans une vidéo qu’il a postée sur Instagram avec Rasheeda assis à côté de lui.

“Je n’adopte pas de baiser Rasheeda … Je ne serais certainement pas là-dedans sans épouser 17 ans et j’ai 31 ans”, at-il dit. “Je sais que vous lisez tous des trucs sur Internet sur l’âge des gens et pensez que vous savez, vous ne savez pas … Je ne vais pas m’asseoir ici et dire à personne l’âge mais je ne suis pas intéressé à épouser un mineur.”

Source: Instagram

Anciennes surfaces vidéo des amis de Kirk et Rasheeda Frost parlant de la rencontre de Kirk avec Rasheeda lorsqu’elle avait 17 ans

Après que le couple a nié les rumeurs, The Shade Room a publié une vidéo de retour de Rasheeda et Kirk avec des amis racontant comment la relation du couple a commencé. L’ancienne personnalité de la radio Eboni Elektra a mentionné dans la vidéo que Kirk ramasserait Rasheeda au lycée quand ils commenceraient à sortir ensemble. Elektra note également dans la vidéo que Rasheeda avait 17 ans.

“Tu [Rasheeda] avait 17 ans… Vous [Kirk] avait la voiture la plus volante, la ramassant du lycée et c’est la seule façon de lui donner un joli ** et maintenant nous ici combien d’années plus tard », aurait dit Elektra dans la vidéo – bien qu’une partie de l’audio ait été bipée en dehors.

Source: Instagram

Rasheeda ni Kirk n’ont répondu à la vidéo en question.