AT&T ferme son réseau d’audience, laissant des émissions comme M. de Stephen King Suspension de Mercedes

Ce fut une grande expérience de programmation originale qui touche à sa fin, ou va-t-elle peut-être continuer ailleurs? AT&T a annoncé mercredi que c’était la fin de la route pour son réseau d’audience.

Rebaptisé après AT&T a acquis DirecTV, Audience a commencé à diffuser des programmes exclusifs et originaux, y compris “M. Mercedes”, basé sur une série de romans par Stephen King. D’autres émissions originales comprenaient “You, Me, Her”, “Condor” et “Loudermilk”. Alors que le premier de ces trois a déjà terminé sa saison de cinq saisons, les deux derniers ont été renouvelés, mais sans dates de première.

“Mr. Mercedes” vient de terminer sa troisième saison, avec un sort encore indéterminé. Mais cette nouvelle rend inconnu le sort de tous les originaux du public, et AT&T n’a offert aucune clarté.

“Toute utilisation future du contenu d’Audience Network sera évaluée à une date ultérieure”, a déclaré un représentant de la société aux journalistes lors de la tournée de presse hivernale du TCA.

Quant au réseau lui-même, son avenir est connu, car il sera en transition vers un canal de prévisualisation pour la prochaine plateforme de streaming HBO Max d’AT & T. On ne sait pas si cela signifie que l’ancien public montrera des épisodes complets de la programmation de HBO Max, ou plutôt servira de bande-annonce promotionnelle après l’autre.

Il est possible qu’il finisse par prévisualiser une partie de son propre contenu, car une destination possible pour la programmation du public pourrait très bien être HBO Max. Bien qu’aucune des émissions n’ait été jugée par des mastodontes, Stephen King connaît certainement une renaissance de l’adaptation et ce ne serait pas une mauvaise idée d’avoir une relation avec lui.

AT&T cherche à facturer 14,99 $ par mois pour HBO Max, facilement plus élevé que ses concurrents, il serait donc logique pour l’entreprise de vouloir non seulement concentrer toute son énergie sur la plate-forme, mais aussi essayer de maximiser la programmation originale sur laquelle ils peuvent se vanter. la plateforme.

Il y a eu des spéculations depuis l’annonce de HBO Max que l’application de streaming DC Universe pourrait faire face à un sort similaire à celui du public. Déjà, la deuxième saison à venir de “Doom Patrol” est prévue pour une diffusion conjointe sur DC Universe et HBO Max, tandis que “Stargirl” devrait être diffusée sur The CW juste un jour après sa première en streaming sur DC Universe.

Bien que rien n’ait encore été dit, vous savez simplement que des conversations sont en cours sur le déploiement de DC Universe dans HBO Max. Pourquoi l’entreprise voudrait-elle se propager sur deux plateformes de streaming si elle n’en a pas besoin? Le seul inconvénient pourrait être que DC Universe comprend également l’accès à des milliers de bandes dessinées numériques qui pourraient être impossibles à transférer sur HBO Max.

Dans le même temps, l’un des plus grands attraits de Disney + naissant était l’inclusion de propriétés Marvel dans son portefeuille de lancement. Considérant que DC a autant de personnages de super-héros emblématiques et une vaste gamme d’émissions et de films basés sur eux, il serait stupide pour HBO Max de ne pas les inclure dans le cadre de leur stratégie de contenu.

HBO Max sera lancé en mai 2020, ce qui donne à l’entreprise quatre mois pour décider quoi faire avec les saisons déjà éclairées de “Condor” et “Loudermilk”, ainsi que l’avenir de “M. Mercedes” et de l’intégralité de DC Universe.

La nouvelle plate-forme de streaming est une énorme initiative pour l’entreprise, et qui éclipse facilement l’univers DC et le public combinés dans la sensibilisation et l’anticipation culturelles. AT&T n’a aucune raison logique de prendre en charge des réseaux et des plateformes de streaming supplémentaires lorsqu’ils sont sur le point d’avoir l’un des plus grands noms du secteur.

Et avec un prix aussi élevé, ils devront absolument s’assurer que les abonnés potentiels en ont le plus pour leur argent, ce qui signifie autant de contenu exclusif et classique que possible.

Et apparemment un réseau exclusivement dédié à la promotion et à la prévisualisation de l’enfer.

