Audition désastreuse de Buffy d’Alyson Hannigan

Alyson Hannigan était convaincue qu’elle avait “foiré” son audition pour “Buffy contre les vampires” après une terrible lecture de chimie.

La star de 45 ans est devenue un nom familier lorsqu’elle a interprété Willow Rosenberg dans les six saisons de la série populaire, qui s’est déroulée de 1997 à 2003, mais elle ne pensait pas qu’elle obtiendrait le travail après une chimie désastreuse lue avec futures co-stars Sarah Michelle Gellar et Nick Brendon.

Elle a admis: “Je suis une terrible auditionneuse. J’ai même foiré l’audition de” Buffy “.

“Je suis entré. Et j’ai oublié toutes mes répliques.”

Alyson a lutté avec le showrunner de dialogue que Joss Whedon avait écrit spécialement pour l’essai et même s’il a reconnu qu’elle avait foiré, il savait toujours qu’elle avait raison pour le rôle.

Elle a continué à ‘People Now’: “J’avais fait les mêmes lignes pendant environ huit rappels et pour cette fois, c’était une chimie lue avec moi, Sarah et Nick.

“Joss a écrit une nouvelle scène spécialement pour cette audition et c’était tout ce truc informatique – mon personnage était très averti en informatique – et c’était tout ce jargon informatique.

“Nous sommes arrivés à cette partie et les mots ont commencé à nager, et je ne pense pas que je parlais anglais

“Et puis finalement je me disais, je vais juste arrêter de parler maintenant”.

“Joss m’a dit plus tard que” vous ne pouviez pas dire les mots pour vous sauver la vie, mais je savais tout de suite, parce que la chimie était là. ” ”

Et Alyson se souvenait que Sarah – qui jouait Buffy – lui avait donné un air de pitié qui disait: “Oh cette pauvre fille”, et elle et Nick la regardaient “comme,” Qu’est-ce que tu viens de faire? ” ”

