Audrey Roloff continue de faire face à la même infection après la grossesse

Nous avons hâte que la nouvelle saison de Little People, Big World soit diffusée en mars 2020. Au cours des derniers mois, les fans se sont appuyés sur Instagram pour voir ce qui se passe avec Amy et Matt Roloff. Et nous aimons aussi voir ce que Zach et Tori Roloff, ainsi que Jeremy et Audrey Roloff, font aussi.

Il y a deux nouveaux bébés dans la famille Roloff qui ont été introduits sur Instagram. Et Audrey Roloff partage son voyage après la naissance concernant elle et le nouveau fils de Jeremy, Bode. Alors qu’Audrey aime les enfants et est excitée d’avoir un petit garçon, elle devient très réelle avec ses disciples à propos de ses problèmes de santé après la naissance. Et il semble qu’elle lutte continuellement contre le même type d’infection qu’elle a traité après sa première grossesse avec sa fille.

Audrey Roloff s’est vraiment remise de sa deuxième grossesse

Voir ce post sur Instagram

Gardez-le réel ici alors que la semaine dernière a été pleine de câlins de nouveau-nés et de moments de fusion cardiaque… ça a aussi été vraiment difficile. Avec Ember et Bode, j’ai eu de très bonnes grossesses et expériences de travail / accouchement (je partagerai bientôt l’histoire de naissance de Bode sur le podcast @behindthescenespodcast) mais une fois que le 4ème trimestre a frappé mon corps, il est durement touché avec toutes les choses … Heureusement, cette fois, j’ai pu dessiner de mon expérience passée et de la lutte contre la mammite 5 jours après l’accouchement comme la dernière fois Pourtant… mon lait arrive vite et furieux, mes deux bébés ont haché mes mamelons en lambeaux le premier jour, et mon lait est du type brevé donc l’engorgement est au moins 5 fois mon taille de soutien-gorge normale … Heureusement, le garçon de 9 livres Bode est un mangeur beaucoup plus efficace que la fille Ember (il était déjà de retour à son poids de naissance à 5 jours!) Avec les douleurs fous … il y a les points de suture et autres douleurs ” là-bas », le corps me fait mal / étourdissements (je me suis malmené cette fois), les os pelviens qui se sentent cassés, les contractions post-partum (tant pis avec le deuxième bébé) les muscles endoloris du travail, etc. Je partage tout cela parce que je ne Ne pense pas que suffisamment de personnes partagent leur parcours post-partum. Nous sommes tellement excités de partager des histoires de naissance et de documenter toutes nos grossesses, mais ensuite les coups post-partum et rien… Je souhaite que quelqu’un m’ait mieux préparé la première fois ou ait été plus honnête avec toutes les douleurs après la naissance. Alors là, je me présente avec mon ventre post-partum d’une semaine exposé et je vous dis que mon corps me fait mal. Mais malgré les douleurs physiques, je sais que ces semaines de ralentissement forcé sont exactement ce dont mon corps et mon cœur ont besoin. DU REPOS. Donc, si vous êtes dans cette saison de la vie aussi, donnez-vous la permission de vous reposer et de guérir. Je lâche la pression de me précipiter dans l’entraînement, ma vie sociale, les tâches ménagères, mes vêtements d’avant la grossesse ou tout autre type d’engagement qui entre en conflit avec la récupération et le repos. Quelque chose qui est très difficile pour nous, l’ennéagramme 8, à adhérer aussi Je dois me rappeler chaque jour que le repos est l’une des choses les plus productives que je puisse faire en ce moment donc je serai ici avec un bébé sur la poitrine, en pyjama taché de lait, embrasser JOMO (la joie de passer à côté) ✌

Un post partagé par Audrey Mirabella Roloff (@audreyroloff) le 15 janvier 2020 à 10h58 PST

La grossesse est difficile – et le voyage après la naissance pourrait être encore plus difficile. Alors que de nombreuses femmes partagent leurs épreuves qu’elles traversent en portant un enfant, peu parlent des vraies difficultés qu’elles traversent pendant que leur corps guérit de donner naissance à un bébé. Et Audrey ne se dérobe pas aux dures réalités auxquelles les autres mamans peuvent s’identifier.

Le 15 janvier, Audrey a posté une photo d’elle avec son fils nouveau-né tout en montrant son ventre nu et tendu. Elle a expliqué que son «lait arrive vite et furieux, mes deux bébés ont haché mes mamelons en lambeaux le premier jour, et mon lait est du genre brevé, donc l’engorgement est au moins 5 fois ma taille de soutien-gorge normale».

Elle a également ajouté qu’elle éprouvait «des points de suture et d’autres douleurs« là-bas », des courbatures / des étourdissements (j’ai eu une mauvaise hémorragie cette fois), les os pelviens qui se sentaient cassés, les contractions post-partum (tellement pire avec le deuxième bébé). muscles du travail, etc. » Cela entraîne beaucoup de repos et de guérison.

Elle a du mal à allaiter depuis qu’elle a eu son premier enfant

Voir ce post sur Instagram

Se sentir très reconnaissant pour les moments les plus simples comme celui-ci. Je ne peux pas imaginer le chagrin de perdre mon mari ET un enfant Rien que d’y penser est insupportable. Je pense depuis que j’ai entendu hier la nouvelle de l’accident d’hélicoptère, comment les médias sociaux nous ont permis de partager le chagrin et le deuil de ceux que nous ne connaissons pas personnellement… ⁣⁣ Autant cette plateforme a ses pièges, ce que j’aime le plus, c’est sa capacité à faire bouger nos cœurs vers la compassion. Cela nous donne l’occasion de «pleurer avec ceux qui pleurent», de prier pour ceux que nous ne connaissons pas personnellement, d’honorer l’héritage et de faire l’inventaire de la façon dont nous menons nos propres vies fragiles. Je ne sais pas pour vous, mais il semble que le chagrin que j’ai vu dans mes flux de médias sociaux ces derniers mois a augmenté – accidents tragiques, fausses couches, maladie en phase terminale, enfants enlevés trop tôt, incendies dévastateurs, etc. ⁣⁣ ⁣ J’ai eu du mal à trouver la bonne réponse, et dans mes interrogations et mes prières et mes douleurs cardiaques, j’ai fait une pause assez longue pour écouter Dieu. Et selon les mots de Lysa Terkeurst, «… il y a toujours un message là-bas. Et généralement, ce n’est que sous le choc de la perte que nous nous arrêtons tous assez longtemps pour l’entendre. Ce n’est que lorsque nous sommes obligés de faire face à la réalité atroce de la vie très fragile, courte et précieuse, que nous réalisons ce que nous devons maintenant faire pour vivre dans la lumière de l’éternité. Aimez plus. Pardonnez plus. Accrochez-vous davantage à la vérité de Dieu. ” …. Toujours plus. Oui et amen⁣⁣ ⁣⁣ J’ai trouvé du réconfort dans ces mots… ⁣⁣ ⁣⁣ «Nous savons que si aucun moineau ne tombe au-delà du ken de ta compassion, que toi aussi, en ce moment, habite notre tristesse devant cette blessure, les mondes brisés d’une manière ou d’une autre plus profonde que la nôtre. Soyez près de nous, ô Dieu. Soyez près de chacun de nous qui doit compter avec la douleur de la mort et l’aiguillon de la séparation, car ce que nous ressentons dans cette perte n’est rien de moins que le gémissement de toute la création. Nos esprits limités ne peuvent pas tracer les mystères les plus profonds de vos raccords éternels, mais nous le savons avec certitude: vous êtes miséricordieux et aimant, doux et compatissant, vous souciez tendrement de tout ce que vous avez fait. » – Chaque instant sacré

Un post partagé par Audrey Mirabella Roloff (@audreyroloff) le 27 janvier 2020 à 12:17 pm PST

Alors qu’Audrey semble souffrir de nouvelles douleurs après son deuxième bébé, il y a un problème récurrent auquel elle est confrontée – la mammite. Cette condition provoque une inflammation du tissu mammaire, entraînant souvent une infection. Et Audrey a longuement parlé de ses difficultés à y faire face et à essayer de le tenir à distance.

En 2018, Audrey a expliqué en détail comment elle se sentait lorsqu’elle a traité la mammite pour la première fois, rapporte In Touch Weekly. «Depuis que j’ai livré Ember, j’ai eu des problèmes de mammite. J’étais gravement engorgée », a écrit la nouvelle maman sur Instagram. «En plus de cela, Ember avait une cravate de langue vraiment sévère que nous avons dû faire réparer chirurgicalement environ deux ou trois semaines après sa naissance. Avant cela, j’avais beaucoup de cloques et d’ecchymoses. »

Heureusement, son état s’est amélioré après quelques mois d’allaitement. «Je n’ai pu pomper MAYBE qu’une once les deux premiers mois après avoir eu Ember», a-t-elle écrit à son histoire Instagram en 2018. «J’ai nourri 15 heures de ma journée et ça faisait mal et c’était si dur. Mais nous voici à cinq mois de pompage de huit onces comme si ce n’était rien. »

Ses disciples ont des sentiments mitigés sur ses voyages après la naissance

Jeremy Roloff et Audrey Roloff célèbrent leur livre «A Love Letter Life» | Tibrina Hobson / .

Dans Touch Weekly rapporte le podcast Audrey’s Behind the Scenes, elle a noté qu’elle était “une professionnelle dans la lutte contre cette bête maintenant” en matière de mammite. Et beaucoup l’ont remerciée d’avoir partagé ses difficultés via la section des commentaires sur sa photo Instagram d’elle avec Bode. Mais ses partisans n’ont pas toujours été reconnaissants de son honnêteté. Dans le passé, beaucoup ont critiqué Audrey pour avoir raconté comment ses problèmes de santé lui avaient volé son temps avec sa fille, Ember.

«Audrey a une vision idéalisée de la maternité et de tout ce qui s’écarte de ce qui lui est propre et qui la« vole ». Non, c’est la maternité », a tweeté un disciple.

«Audrey, vous n’avez rien« volé ». Voilà ce qu’est la parentalité », a tweeté un autre. «La vie a une façon de vous humilier. J’espère que vous apprenez et grandissez à partir de cela. Vous n’êtes pas une victime, vous êtes simplement une mère. Plus chanceux que la plupart en fait. »

Nous espérons qu’Audrey pourra surmonter rapidement les bosses les plus difficiles après la grossesse, bien que nous ne nous attendions pas à la voir beaucoup sur LPBW cette saison à venir.

