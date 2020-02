Audrina Patridge: la coparentalité est désormais plus difficile

2020-02-12 23:30:05

Audrina Patridge dit que la coparentalité avec son ex-mari Corey Bohan est devenue “plus difficile” maintenant que leur fille est plus âgée.

La star de ‘Hills’ a Kirra, âgée de trois ans, avec son ex-conjoint – qu’elle a divorcé en 2018 – et a déclaré que les choses avaient été plus difficiles à mesure que la petite fille vieillissait, car elle est désormais “plus vocale” sur ce qu’elle veut, ce qui peut compliquer l’accès à la même page que les parents.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur la coparentalité, elle a répondu: “Vous pensez que cela deviendrait plus facile, mais c’est en fait plus difficile. C’est comme une lutte de pouvoir ou quelque chose, je ne sais pas vraiment comment l’expliquer. Mais comme Kirra vieillit, elle est plus vocale, elle dit en quelque sorte ce qu’elle veut et ce qui se passe d’avant en arrière. Donc, essayer de coparentalité avec l’autre parent n’est parfois pas sur la même longueur d’onde, ce qui rend les choses vraiment difficiles. ”

La beauté de 34 ans emmène sa fille à certains événements tels que la première de “Frozen 2”, et dit que le tot n’est pas “timide” quand il s’agit de la vie d’une jeune fille sous les projecteurs.

Lorsqu’on lui a demandé si Kirra apprécie la renommée de sa mère, Audrina a avoué: “Elle aime ça. Elle n’a pas vraiment … tu sais, même si elle est avec moi et que nous sommes sortis et qu’il y a des paparazzi, elle ne le comprend pas vraiment Mais si elle me voit à la télé, elle dira “Maman où étais-je? Je veux être là avec toi!” Je l’ai emmenée à la première de “Frozen 2″, et je l’ai emmenée à des petits trucs d’enfants, et je vais voir mes autres amis célèbres et leurs enfants et nous nous réunissons tous et c’est amusant. Alors, elle s’habitue à ça et les caméras. Elle n’a pas peur du tout. ”

Et Kirra a également tissé des liens avec d’autres enfants célèbres, en particulier Delilah, la fille de deux ans des co-stars d’Audrina ‘Hills’ Jason Wahler et Ashley Slack.

S’adressant à OKmagazine.com, elle a déclaré: “[She’s friends with] Delilah. La petite fille de Jason et Ashley. “

