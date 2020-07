August Alsina a donné à Jada Pinkett Smith un «  appel de courtoisie  » avant de rendre public ses déclarations

2020-07-04 11:00:05

August Alsina affirme qu’il a averti Jada Pinkett Smith qu’il allait rendre public leur prétendue affaire et dit que « tout le monde a reçu des appels de courtoisie à l’avance ».

La chanteuse de 27 ans a récemment donné une interview dans laquelle il a affirmé que lui et Jada, 48 ans, avaient une relation avec la bénédiction de son mari Will Smith et il a dit qu’il avait averti les Smith à l’avance.

Il a écrit sur Instagram: « Personne n’a été balayé par une conversation, tout le monde a reçu des appels de courtoisie à l’avance. »

August a également insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas la révélation et qu’il maintenait sa « vérité » même après que Jada ait nié les allégations.

Il a écrit: « Nous sommes entourés de tant de disharmonie dans ce monde extérieur, donc c’est mon travail pour toujours de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre le don de l’harmonie en moi. La vérité et la transparence nous mettent mal à l’aise, oui, mais je ne peux pas m’excuser pour cela. Une tour de vérité ne peut jamais tomber, seule une tour de mensonges peut le faire. Ma vérité est MA vérité, et c’est à moi de posséder. Il n’y a pas de bien ou de mal ici, c’est simplement juste. & JE fais de la place et acceptez vos pensées et vos opinions, que je sois d’accord ou non, vous avez la liberté de ressentir CE QUE vous ressentez parce que lorsque vous êtes en VRAIE paix, tout le bruit et les bavardages deviennent ceux d’un murmure.

« Mon cœur n’a aucune méchanceté ni haine envers quiconque sur cette planète. Je veux simplement que les chaînes soient coupées et je suis prêt à MOURIR pour y arriver. Le don de la liberté est le vôtre, Dieu nous le promet, mais seulement si vous ‘ est disposé. & Dieu n’est pas un homme qu’il devrait mentir .. & Je suis Son FILS, donc je ne le ferais pas non plus. »

Jada a révélé qu’elle discuterait des allégations sur sa série Facebook Watch « Red Table Talk » et August a déclaré qu’il ne s’était pas rendu public afin de causer des ennuis mais qu’il voulait simplement être ouvert et honnête.

Il a expliqué: « Dieu a dit, Nous pouvons devenir fatigués et fatigués en combattant dans le feu, mais nous ne serons PAS brûlés! Le voyage vers la liberté est une route à remorquer profondément complexe, délicate et turbulente; pourtant très nécessaire. L’oppression entre si de nombreuses formes ces jours-ci, commençant par l’esclavage physique et l’esclavage de l’homme blanc, puis transmises par la programmation générationnelle qui se manifestent en esclavage mental. Esclaves d’une idée, esclaves d’une image, esclaves d’un code de conduite, esclaves d’une image que vous ‘ai créé dans votre esprit .. même s’il contient de nombreuses faussetés .. et tout ce qui se différencie de votre’ idée ‘&’ image ‘ressemble à une attaque. & Je l’obtiens; non seulement je l’obtiens mais je le suis aussi Désolé, vous vous sentez de cette façon, MAIS, la seule attaque ici est contre les murs invisibles de la construction sociétale silencieuse et du « code » que nous nous imposons les uns aux autres et sur nous-mêmes cachés derrière les désirs d’approbation et d’acceptation des autres; une autre forme d’esclavage et de servitude qui bloque le vrai soi de montrer et le flux spirituel. coincé pour quoi? Vivez silencieux, abattu paralysé de peur pour qui? L’adversaire n’est qu’un cadeau qui vous est donné pour s’épanouir (sic). »

