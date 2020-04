Austin craint que Jessica ne dise «non» le jour de la décision

Jessica Studer et Austin Hurd étaient le seul couple de Lifetime’s Married at First Sight Saison 10 à avoir traversé la majeure partie de la saison sans arguments majeurs. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’avaient pas leurs propres désaccords et doutes en se dirigeant vers le jour de la décision.

L’un des principaux arguments du couple était de savoir si Austin dirait ou non «Je t’aime» à Jessica avant les huit semaines. Dans l’épisode du 8 avril de Married at First Sight, «Forever or Never», Austin s’est ouvert à un ami pour expliquer pourquoi il avait peur de professer son amour à sa femme si tôt.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Austin s’est assis avec un ami pour parler du jour de la décision

Austin avait un cœur à cœur autour des bières avec son ami, Paul, avant le jour de la décision (lorsque les couples mariés à première vue révèlent s’ils veulent rester ensemble ou se séparer).

L’ingénieur réseau a révélé qu’il avait plus qu’un peu peur de la journée à venir. “La partie qui me fait trop penser est assez nerveuse à propos de Decision Day”, a déclaré Austin aux producteurs de Lifetime. “C’est la plus grande décision de ma vie.”

Pourtant, quand Austin a décrit son mariage, il n’a pas eu beaucoup de plaintes importantes concernant Jessica ou leur relation. “Les choses vont plutôt bien”, a-t-il déclaré. “Ces sept dernières semaines et demie se sont envolées, et nous avons le jour de la décision ici dans quelques jours, quand nous devrons décider si nous restons ensemble ou non.”

“Y a-t-il quelque chose qui vous dérange vraiment?” Se demanda Paul.

Bien qu’Austin n’ait vu aucun drapeau rouge majeur, il a soulevé son argument en cours avec Jessica au sujet de son calendrier de voyage chargé pour le travail. Jessica ne sentait pas qu’Austin avait été complètement ouvert sur la fréquence à laquelle sa carrière le lui éloignerait, tandis qu’Austin pensait que Jessica réagissait de manière excessive à quelque chose qu’il ne pouvait pas contrôler.

“Je ne dirais pas qu’il y a de gros problèmes,” a déclaré Austin à Paul. «Nous nous cognons la tête ici et là. Nous avons eu des arguments, des désaccords. Il y en avait un sur mon horaire de travail. J’avais mentionné que je voyage pour le travail et je pensais qu’elle le comprenait bien. Et je suppose que ça a explosé là-bas quelques jours plus tard. »

La star de «Marié à première vue» a révélé que Jessica avait dit «Je t’aime»

Paul se demanda si autre chose était dans l’esprit d’Austin alors qu’il se préparait à prendre l’une des plus grandes décisions de sa vie. “Outre le désaccord typique ici et là, y a-t-il quelque chose qui vous vient du haut de la tête qui pourrait peut-être être un briseur d’affaire?” demanda-t-il à son ami.

“La seule chose qui m’inquiète, elle m’a récemment dit qu’elle m’aimait”, a admis la star de Married at First Sight.

“Elle a lâché la bombe” L “sur vous!” Railla Paul.

Austin a déclaré qu’il était surpris et en conflit avec la profession d’amour de Jessica, surtout parce que cela s’était produit après seulement six semaines de mariage.

“Elle l’a laissé tomber et j’ai été un peu surpris”, a déclaré la joueuse de 31 ans. Il a ajouté qu’il préférait attendre lorsqu’il s’agissait de grands mouvements émotionnels comme dire «Je t’aime».

“D’après la discussion que nous avons eue, je pensais que nous étions peut-être un peu plus sur la même page, que nous avons besoin d’un peu plus de temps pour développer ce mot, ou peut-être le ressentons-nous, nous ne voulons tout simplement pas le précipiter, »A expliqué la star de Marié à la première vue. “Mais avec ce processus accéléré, je pouvais voir comment vous pourriez arriver à ce point un peu plus rapidement.”

Mais Paul n’avait qu’une seule question majeure: “Pourquoi n’avez-vous pas dit” je t’aime “?”

C’est alors qu’Austin a révélé qu’il avait l’impression d’aimer Jessica. Mais il voulait que le moment de déclarer son amour vienne de lui, pas seulement de répondre à sa femme avec le même sentiment. “Je pense que je l’ai ressenti, je sais que je l’ai ressenti dans l’instant”, a-t-il déclaré. “Je veux juste que ce soit vraiment de moi, à mon moment, à mon temps.”

Austin craignait de se briser à nouveau le cœur comme il l’avait été dans le passé

En plus de vouloir simplement suivre sa propre chronologie, Austin avait une autre raison de fuir ces trois petits mots. Et tout dépendait de son chagrin passé.

“Une des raisons pour lesquelles j’ai du mal à dire que c’est parce que j’ai eu le cœur brisé dans le passé”, a déclaré Austin en s’ouvrant à Paul. «J’ai vraiment pris le temps de le dire, et je m’en suis vraiment assuré, puis je l’ai dit, et mon cœur s’est brisé peu de temps après.»

La star de Married at First Sight craignait également que Jessica soit tombée amoureuse de sa gentillesse, et pas vraiment pour lui. «Cela fait partie de mes préoccupations. Peut-être que je suis gentille avec elle, et c’est pour cela qu’elle est amoureuse, et puis ce n’est pas suffisant “, a déclaré Austin. “Peut-être qu’elle m’aime juste parce que je suis sympa.”

Austin a même révélé qu’il craignait parfois d’être vulnérable à Jessica, puis qu’elle voudrait rompre le jour de la décision. “Je suis totalement tombé amoureux de quelqu’un, et puis c’est comme si je tournais l’interrupteur, puis le jour de la décision, elle dit non”, s’inquiétait-il.

Mais Paul pensait qu’Austin viendrait en temps voulu. “Je sais qu’il se soucie vraiment d’elle, et je sais qu’il se sent un peu bizarre parce qu’elle a dit” Je t’aime “, et il ne l’a pas dit en retour”, a-t-il déclaré aux producteurs de Marié à la première vue. «Ce n’était peut-être pas le bon moment, mais ce ne serait peut-être jamais le bon moment. Austin peut trop penser aux choses, c’est juste qui il est. ”

Pourtant, Paul savait qu’Austin devait «intensifier» l’approche du jour de la décision, et il devait enfin agir d’une manière ou d’une autre.