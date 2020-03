Avant «Black Lightning», la Chine Anne McClain était une star de Disney

Chine Anne McClain a capturé la foudre dans une bouteille plus d’une fois dans sa vie. À l’âge de 20 ans, l’actrice avait décroché des rôles principaux dans trois séries à succès en direct. Les fans de Black Lightning de The CW connaissent McClain sous le nom de Jennifer Pierce, le super-héros naissant appelé Lightning et la fille du personnage de DC Comics, Black Lightning. Mais avant cela, McClain avait déjà accumulé de nombreux rôles principaux à la télévision et au grand écran.

Black Lightning | Steve Dietl / The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés.

Chine Anne McClainGrande rupture avec Tyler Perry

Premier rôle au cinéma de McClain

était à l’âge de 7 ans. L’actrice, née à Decatur, GA, est apparue aux côtés d’Idris

Elbe dans l’Evangile. Il ne fallut pas longtemps avant que Tyler Perry ne découvre McClain.

Le cinéaste l’a ensuite lancée dans plusieurs séries télévisées et films.

Premier rôle de McClain dans un Perry

le film était une petite partie non créditée de la réunion de famille de Madea. D’après cela,

elle a accroché un rôle beaucoup plus important dans Perry’s Daddy’s Little Girls, où

elle a retrouvé sa co-star Elba.

En 2006, après quelques

spots télévisés et une série de rôles au cinéma, McClain a marqué

le rôle de Jazmine Payne dans la Maison de Payne de Tyler Perry, qui a couru pour

huit saisons. C’était le premier spectacle de longue date de McClain.

L’actrice est apparue comme

régulier pour sept des huit saisons de la Maison de Payne de Tyler Perry. Date limite

a rapporté que Perry produisait une reprise de la série comique sur BET.

McClain devrait actuellement revenir.

La célébrité Disney de McClain

Le prochain concert à long terme de McClain était sur A.N.T. Ferme. Elle a joué le rôle principal de Chyna Parks, un prodige musical. Dans l’émission, Chyna l’a mélangé à d’autres chéries Disney comme Zendaya, Cameron Boyce et Vanessa Morgan.

FOURMI. Farm, qui a été diffusé pendant 62 épisodes, était l’une des émissions les plus performantes de Disney Channel, selon The Hollywood Reporter. Il a été vu dans 162 pays et diffusé en 31 langues. FOURMI. Farm a fait de l’actrice une célébrité internationale et la performance de McClain lui a valu un NAACP Image Award.

Après A.N.T. À la ferme, McClain s’est occupé de projets télévisés et cinématographiques et a continué à apparaître fréquemment sur Disney Channel. Elle était une guest-star sur K.C. de Zendaya Undercover et McClain sont également apparus dans plusieurs rôles au sein de la franchise Descendants. En 2018, elle a fait le saut de Disney à The CW.

«Black Lightning» et

au-delà

Dans Black Lightning, McClain joue un rôle plus mature que ses personnages Disney. Le spectacle est produit par Greg Berlanti Productions, qui est à l’origine de Arrowverse, l’univers comique de CW. Il est possible que McClain ait l’occasion de jouer le rôle d’invité-vedette dans l’autre série d’Arrowverse depuis que les mondes des spectacles sont récemment entrés en collision.

En plus de son concert régulier sur Black Lightning, McClain continue d’étirer ses muscles agissants. Elle a au moins un projet en développement. Plus tard cette année, le public pourra la repérer dans le prochain film de comédie Netflix Hubie Halloween. Elle co-jouera avec Adam Sandler, Maya Rudolph, Steve Buscemi, Julie Bowen, Ray Liotta, Kevin James, Rob Schneider, Michael Chiklis et Kenan Thompson.

Lire la suite: «Supergirl» est-il annulé ou renouvelé pour la saison 6?