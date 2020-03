Avant la saison 4 de «Stranger Things», vous pouvez voir Winona Ryder dans «The Plot Against America»

Stranger Things a arrêté la production de la saison 4 tandis que le monde pratique l’isolement social par précaution pour le nouveau coronavirus (COVID-19). Pendant que vous attendez la nouvelle saison de l’émission Netflix, vous pouvez voir Winona Ryder sur HBO. Elle a filmé The Plot Against America entre les saisons de Stranger Things.

Le complot contre l’Amérique est une fiction historique sur un monde alternatif dans lequel Charles Lindbergh a battu Franklin D. Roosevelt lors de l’élection présidentielle de 1940. En conséquence, la Seconde Guerre mondiale est allée différemment et a créé une réalité très différente pour les Juifs américains. Ryder faisait partie d’un panel de la Television Critics Association pour The Plot Against America le 15 janvier. L’émission est diffusée le lundi à 20 h. sur HBO.

Winona Ryder espère que les fans de «Stranger Things» la suivront dans «The Plot Against America»

Stranger Things a incité beaucoup de jeunes téléspectateurs à aimer la science-fiction, car ils peuvent se rapporter au jeune casting de la série. The Plot Against America est destiné aux anciens abonnés de HBO, mais Ryder espère que cela intéressera également ses nouveaux fans.

“C’est excitant pour moi parce qu’ils sont jeunes”, a déclaré Ryder. “Beaucoup d’entre eux sont assez jeunes, et je pense que c’est une excellente introduction à un auteur incroyablement important, mais aussi quelque chose d’important et d’actualité qui se passe dans notre monde.”

Le casting de «Stranger Things» soutient également «The Plot Against America»

Philip Roth a publié The Plot Against America en 2004, avant la naissance des co-stars de Ryder’s Stranger Things.

“Je leur ai dit de quoi il s’agissait”, a expliqué Ryder. “Ils ont dit:” Oh, quand l’a-t-il écrit? “Et ils ne m’ont pas cru quand j’ai dit quand il l’a écrit. Tout le monde pensait qu’il venait de l’écrire, qu’il était vivant, qu’il venait de l’écrire à cause du climat. Je suis donc très excité que les gens le voient. Je pense que ça vous frappe. C’est une chose gutturale et viscérale qui se produit lorsque vous regardez cela. Je pense simplement que c’est important et je suis vraiment ravi que tout le monde le voie. “

La famille de Winona Ryder a vécu l’Holocauste

Ryder est juif et avait de la famille des deux côtés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a décrit The Plot Against America comme ce qui aurait pu être.

«Je pense que toute personne d’un certain âge dont les grands-parents ont immigré d’Europe, cette histoire résonnerait avec nous. J’ai perdu mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale du côté de ma mère et du côté de mon père, j’ai perdu beaucoup de gens dans les camps, donc c’est très difficile. C’est douloureux et c’est incroyable de travailler avec ces gens mais aussi je n’ai jamais pensé de ma vie que je verrais personnellement une croix gammée sauf dans un film ou quelque chose. Je pense juste que c’est un très pertinent, clairement pertinent. “

Winona Ryder, panel de l’Association des critiques de télévision, 15/01/2020

Le personnage de Winona Ryder dans «The Plot Against America»

Donc, il n’y a ni Upside Down ni démogorgon dans The Plot Against America. C’est une pièce d’époque comme Stranger Things, mais quelques décades plus tôt. Ce qu’il a aussi, ce sont deux sœurs, Bess (Zoe Kazan) et Evelyn (Ryder). Bess est mariée et Evelyn ne l’est pas. L’adaptation de HBO fait également d’Evelyn la sœur aînée, un changement du livre.

«J’étais vraiment très content de ce changement», a déclaré Ryder. «En parlant beaucoup à mes parents, qui ont grandi même à la fin des années 50, au début des années 60, pour être célibataires et avoir une sœur cadette qui était mariée et avait une famille et était une shanda, non? Mon père avait cette tante Mildred qui avait environ 32 ans et elle s’habillait avec des vêtements très serrés. Il l’adorait. Et elle était en quelque sorte «autorisée à s’habiller de cette façon» parce qu’elle avait besoin d’avoir un homme. »Je pense aussi qu’elle est romantique et qu’elle veut vraiment ces choses et qu’elle est aussi assez précaire. Pas dans son travail, mais j’ai l’impression qu’elle veut tellement ce que sa sœur a. »

Bess et Evelyn se lient au milieu de l’agitation politique dans The Plot Against America.

“J’ai aussi vraiment apprécié le genre de complexité entre nos personnages”, a déclaré Ryder. “Ces petits moments où je peux aider et où je me sens comme,” Oh, je sais tout sur le maquillage “”, ce fut l’une de nos premières scènes ensemble. J’étais comme perdu dans les yeux de Zoé, parce que c’était très, très touchant. Donc, ce genre de dynamique d’être en quelque sorte constamment déçu, même si cela s’est passé de manière romantique et que cela lui vient, puis rencontre, bien sûr, le rabbin, et puis ça décolle dans une direction différente de là.