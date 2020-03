Avant «Roswell, Nouveau-Mexique», Trevor St. John était une star du savon

Le CW’s Roswell, au Nouveau-Mexique, possède une liste diversifiée de talents. Des vétérans du cinéma aux lauréats des compétitions de réalité en passant par la royauté du feuilleton, le drame de science-fiction a fait tout son possible pour trouver les acteurs idéaux pour chaque rôle.

Trever St. John est l’une des étoiles brillantes de Roswell, au Nouveau-Mexique. Mais avant d’être exploité pour son rôle dans la série, il

avait amassé un curriculum vitae impressionnant, y compris un rôle juteux le jour

drame, One Life to Live.

Trevor St. John | Rodin Eckenroth / .)

Trevor St. John fait le tour

St. John a fait ses débuts au cinéma dans John Singleton’s 1995

film, Enseignement supérieur. Le film était un instantané de la vie universitaire sur le

toile de fond de l’Amérique racialement chargée. Après l’enseignement supérieur, St. John a joué dans plusieurs téléfilms, courts métrages,

et projets grand écran. Il a attrapé des rôles vedettes dans les principales images hollywoodiennes

y compris Crimson Tide,

Payback et The Bourne Ultimatum.

Bien que St. John ait brillé dans des rôles dramatiques, il a également

étiré ses muscles de comédie dans des films tels que Bio-Dome, ainsi que sur des sitcoms, dont Hope & Faith et Just

Tirez-moi! L’acteur le plus

Le rôle emblématique était son rôle dans le feuilleton de jour de longue durée, One Life to Live.

Alter ego savonneux de St. John’s

St. John a rejoint One Life to Live en 2003. Soit dit en passant, une autre personne dans The CW

programmation, Nafessa Williams de Black

Lightning, est apparu sur le

montrer pendant la même période St. John a joué. Sur la base des trajectoires professionnelles des

St. John, Williams et autres, il semblerait que les feuilletons soient superbes

terrains de formation pour les acteurs émergents.

One Life to Live mettait en vedette des personnages d’un paysage socio-économique aux multiples facettes. Dans la série, des personnages d’horizons différents se sont mêlés à des relations amoureuses et ont déclenché des rivalités sanglantes. St.John a repris le rôle de Todd Manning, alias Victor Lord Jr., dans One Life to Life après que Roger Howarth ait quitté la série.

Todd était le méchant que les téléspectateurs aimaient détester ou détester

aimer. Il était un garçon riche, contrôlant et complice avec un talent pour se faufiler

de confitures serrées. St. John a géré des intrigues salaces et des complots complexes, et

il a amené l’humanité à un personnage qui a souvent commis des actes inhumains. Maintenant le

acteur apporte son style dramatique à The CW’s Roswell, Nouveau-Mexique.

Flair méchant de St. John’s sur «Roswell, Nouveau-Mexique»

L’alter ego de St. John’s à Roswell, au Nouveau-Mexique, est l’officier militaire et chasseur d’étrangers, Jesse

Manes, père d’Alex Manes, qui est un allié des extraterrestres. Saison 1 du spectacle

exploré leur dynamique père-fils à travers des flashbacks, révélant que le

relation litigieuse entre Jesse et Alex découle de secrets, d’abus et de

intolérance.

La juxtaposition de Jesse et Alex comme père et fils sur

les côtés opposés des problèmes explosifs font écho aux histoires dramatiques de St. John’s pendant la journée.

L’acteur dépeint Jesse avec un flair délicieusement méchant que lui, sans

doute, aiguisé pendant son temps en tant que star du savon.

Les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour savoir

se passe entre Jesse et Alex, ou quelles nouvelles aventures attendent les extraterrestres

résidant dans la ville de Roswell. Saison 2 de Roswell, Nouveau-Mexique

premières sur The CW le lundi 16 mars à 21 h. Les fans qui veulent rattraper leur retard

la série peut diffuser la saison 1 dans son intégralité sur Netflix.

