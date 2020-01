Avec le prince Philip dehors, d’autres Royals vivent-ils au palais de Buckingham avec la reine Elizabeth II?

La reine Elizabeth II a plusieurs endroits où elle peut appeler sa maison, mais en tant que monarque actuelle, sa résidence de travail officielle est le palais de Buckingham.

Le célèbre palais de Londres a 828 000 pieds carrés d’espace de vie et compte 775 chambres. Ceux-ci comprennent 19 cabines, 52 chambres royales et d’invités, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bains. Depuis que le prince Philip a pris sa retraite et a déménagé à Wood Farm Cottage sur le terrain de la succession de Sa Majesté Sandringham, beaucoup se sont demandé si d’autres membres de la famille royale résidaient toujours au siège de Londres de la matriarche familiale.

Voici la réponse à cette question, ainsi que l’endroit où vivent d’autres membres de la famille royale de haut niveau ces jours-ci.

Est-ce que d’autres membres de la famille royale ont toujours élu domicile à Buckingham Palace?

La reine a également sa résidence du château de Balmoral en Écosse et la maison du château de Windsor, mais lorsqu’elle est à Londres, elle reste au palais de Buckingham. C’est aussi là qu’elle a grandi lorsque son père est devenu roi et qu’elle y a élevé ses propres enfants.

Aujourd’hui, son fils, le Prince Edward, et sa femme, la comtesse de Wessex, ont toujours des appartements et des bureaux privés dans le palais, mais ils n’y vivent pas à plein temps. Lorsqu’ils ne font pas affaire dans la ville, ils restent à la résidence royale de Bagshot Park à Surrey.

La fille de la reine, la princesse Anne, a également des bureaux au palais lorsqu’elle doit être présente pour des engagements. Cependant, pendant la majeure partie de l’année, la princesse royale vit au parc Gatcombe dans le Gloucestershire.

Le prince Andrew avait également des appartements et des bureaux au palais pour toutes ses affaires. Cependant, après avoir quitté ses fonctions royales en novembre 2019, il a été contraint de quitter. Ces jours-ci, il séjourne au Royal Lodge qui est situé dans le grand parc de Windsor.

Où vivent les autres membres de la famille royale?

Quant à l’endroit où résident des membres de la royauté comme le prince Charles et le prince William, les héritiers vivent à quelques kilomètres du palais de Buckingham.

Le prince Charles et Camilla, domicile officiel de la duchesse de Cornouailles à Londres, est Clarence House. Il a été construit entre 1825 et 1827 et était le lieu de résidence de la reine mère (la grand-mère de Charles) jusqu’à sa mort en 2002.

Le prince William, sa femme et leurs trois enfants vivent à trois kilomètres de Sa Majesté afin qu’elle puisse voir ses arrière-petits-enfants aussi souvent qu’elle le souhaite. Ils ont un appartement de 20 pièces à l’intérieur du palais de Kensington. Et ce ne sont pas les seuls membres de la famille royale qui y résident.

La fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, la princesse Eugénie, vit à Ivy Cottage, sur le terrain du palais de Kensington, avec son mari Jack Brooksbank. Leur maison est à deux pas du prince Harry et de Meghan, ancienne maison de la duchesse de Sussex à Nottingham Cottage.

À quelle fréquence la reine voit-elle le prince Philip maintenant?

Comme mentionné précédemment, le prince Philip a quitté le palais de Buckingham après avoir annoncé sa retraite en 2017 et vit maintenant à plus de 160 km de son épouse. Alors, à quelle fréquence se voient-ils?

Lorsque la nouvelle que le couple royal vivait séparément est devenue publique, les sources du palais ont insisté sur le fait qu’ils passaient encore du temps ensemble.

“[Philip] et la reine se voit encore à un moment donné de la semaine ou des week-ends », a déclaré un initié. “Ils se voient en fonction du calendrier de Sa Majesté, mais elle travaille autour de lui pour le voir autant que possible.”

Cependant, des rapports plus récents ont affirmé qu’ils ne s’étaient vus qu’une ou deux fois sur une période de trois mois. Cependant, en décembre, la reine Elizabeth fait le voyage à Sandringham et y reste avec Philip jusqu’en février, date à laquelle elle retourne travailler à Londres.

