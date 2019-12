Avec lequel des ex de Kendall Jenner les fans espèrent-ils qu'elle reviendra ensemble?

Après avoir profité du mode de vie unique pendant quelques mois, il semble que Kendall Jenner aurait pu se remettre dans le jeu des rencontres avec non pas un, mais DEUX de ses ex.

Le mannequin a fait la une de ses récentes retrouvailles avec Harry Styles et Ben Simmons.

Harry Styles, Kendall Jenner et Ben Simmons | Karwai Tang / .; Taylor Hill / WireImage; John Sciulli / . pour NBA 2K20

Bien qu'il soit possible qu'elle soit juste restée de très bons amis avec ses ex, les fans ne l'achètent pas et sont certains qu'elle reviendra avec l'une de ses anciennes flammes.

Quant à savoir quel ex, c'est encore à discuter.

Kendall et Harry se sont récemment reconnectés

Vive Hendall! Ou Karry ou le nom de navire que vous avez pour Kendall Jenner et Harry Styles.

Alors que cela fait trois ans que le couple ne se considère pas comme des amoureux, il semble que la flamme entre eux brûle toujours, surtout après s'être réunis pour un épisode de The Late Late Show avec James Corden.

Alors que l'ancien couple jouait à un jeu Renversez vos tripes ou sentez vos tripes, les fans ne pouvaient pas ignorer la chimie évidente entre ces deux-là.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=vPx6M7eTYbc (/ intégré)

Après la diffusion de l'épisode, de nombreux fans ne pouvaient pas dire si Jenner et Styles étaient vraiment de retour ensemble ou s'ils étaient vraiment de très bons amis après la relation?

Avec tant de personnes remettant en question le statut de leur relation, l'ancien chanteur de One Direction a finalement remis les pendules à l'heure et a révélé que Jenner et lui n'étaient rien de plus que de simples amis.

"Nous sommes amis depuis un certain temps maintenant, oui, depuis plusieurs années", a-t-il adoré lors d'une récente apparition au Ellen DeGeneres Show.

Le modèle vient d'être repéré à l'un des jeux de Simmons

Bien que nous soyons un peu déçus d'apprendre que Jenner et Styles ne sont pas vraiment un article, nous avons rapidement surmonté cette première déception après que le mannequin ait été repéré dans la même pièce que son ex Ben Simmons.

Plus tôt cette semaine, le L'incroyable famille Kardashian La star et le basketteur ont déclenché des rumeurs de réconciliation après qu'elle ait été vue en train d'assister à son match à Philadelphie.

Bien que beaucoup d'entre nous aient l'habitude de voir des célébrités assister à des matchs de basket-ball, les fans ne pouvaient s'empêcher de créer un buzz autour de l'apparence de Jenner, et beaucoup se demandent où se situe actuellement la relation du couple.

Le même jour, ce rapport a fait la une des journaux, il a été révélé que le mannequin et l'athlète se revoyaient en fait et allaient essayer leur romance une seconde fois.

"C'est nouveau", a déclaré l'initié à E! Nouvelles. «La semaine dernière, alors qu'elle était à New York, elle est allée à Philadelphie jeudi soir pour le rencontrer après son match à Boston. Elle est revenue à Manhattan vendredi matin pour un engagement professionnel, puis de retour à Philly pour assister à son match vendredi soir. Ils essaient de garder les choses aussi sous le radar que possible pour le moment. »

Les fans veulent juste que Jenner soit heureuse

Alors qu'aucun de nous ne s'attendait à ce que Jenner se réunisse avec deux ex en l'espace d'une semaine, c'est arrivé et cela a provoqué une frénésie complète des fans sur les réseaux sociaux.

Étant donné que la star de la réalité est connue pour garder les relations personnelles hors de portée du public, beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas garder notre sang-froid lorsque ces rapports ont été révélés.

Après avoir appris les retrouvailles de Jenner avec ses deux ex, les fans se sont rapidement tournés vers Twitter pour partager avec qui ils voulaient vraiment voir le modèle se retrouver.

Alors que certaines personnes ne pouvaient pas nier le lien évident entre le mannequin et les styles, d'autres pensent qu'elle et Simmons ont mis fin trop tôt et sont heureuses de reprendre là où elles se sont arrêtées.

D'un autre côté, certains fans ne veulent vraiment pas voir Jenner raviver sa romance avec l'un ou l'autre et penser et penser qu'il vaut mieux qu'elle reste célibataire.

Bien que les fans aient beaucoup parlé de la vie amoureuse de Jenner ces derniers jours, il semble que le mannequin ait déjà pris sa décision sur le fait qu'elle souhaite être avec.

Bien que nous soyons assez contrariés, nous ne pourrons pas faire de #Hendall un sujet tendance sur Twitter, il y a toujours de l'espoir pour #Ken!