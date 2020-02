Avec «West Side Story», «Hamilton» et «In The Heights», les comédies musicales prennent le dessus au box-office

Nerds du théâtre musical, réjouissez-vous! Grâce à Disney et à quelques autres sociétés de production, les comédies musicales de Broadway prennent officiellement possession du box-office. De l’adaptation de West Side Story par Steven Spielberg à la comédie musicale en direct de Hamilton, voici quelques-unes des comédies musicales prévues pour leurs débuts au cinéma en 2020 et 2021.

«In the Heights» de Lin-Manuel Miranda se dirige vers les théâtres en 2020

Avec Cats mettant en vedette une version poilue de Taylor Swift, il est sûr de dire que 2019 a été une année assez unique pour le théâtre musical. Une autre comédie musicale se rendra au cinéma dans les prochains mois. In the Heights, une comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda, a fait ses débuts à Broadway en 2005, avec même Corbin Bleu et Jordin Sparks comme membres de la distribution.

Cet été, une version musicale du film In the Heights fait ses débuts, racontant l’histoire d’un quartier de New York. La bande-annonce de ce film est disponible sur YouTube, qui compte actuellement plus de 8 millions de vues.

“Quand j’ai vu le spectacle il y a des années et des années, cela m’a rappelé ma famille”, a déclaré le réalisateur Jon M. Chu. «J’ai grandi dans une famille d’immigrants. La communauté et le combat pour survivre et le droit de rêver étaient tout pour moi. C’est l’histoire américaine. J’ai dit: «Je sais comment faire ce film et comment l’exprimer.» »

Rachel Zegler et Ansel Elgort en vedette dans «West Side Story» de Steven Spielberg

Lorsque vous êtes un Jet, vous êtes un Jet. Cette année, une nouvelle version de West Side Story sortira en salles. Ce film met en vedette La faute dans nos étoiles et Ansel Elgort de Baby Driver, aux côtés de la nouvelle venue de cinéma Rachel Zegler. (Bien sûr, elle n’est pas une nouvelle venue dans le théâtre musical – Zegler a même joué le rôle de Maria dans une production scénique du spectacle.)

Bien que les nouvelles soient arrivées pour la première fois des principaux acteurs en 2019, la première du film en décembre 2020. Il présente une grande partie de la même musique du film de 1961, le scénariste a noté quelques différences.

“Ce n’est pas un remake simple [of the movie], mais c’est définitivement les Jets et les Sharks. C’est New York. Je pense que les gens trouveront une nouvelle façon d’aimer l’histoire et d’aimer les chansons grâce à notre interprétation », Tony, scénariste de West Side Story Kushner a déclaré sur le tapis rouge, selon Vanity Fair.

Leslie Odom Jr., Phillipa Soo, Lin-Manuel Miranda et Ariana Debose de «Hamilton» à Broadway | Bruce Glikas / Bruce Glikas / FilmMagic

Récemment, Lin-Manuel Miranda a partagé des nouvelles pour les fans de «Hamilton»

Disney n’a jamais été timide quant à leur amour pour le théâtre musical. Le studio a sorti des comédies musicales de cinéma Newsies et Into the Woods. Maintenant, il vise la production Broadway de Hamilton, récompensée par un Tony Award.

«Disney présente: Hamilton. Avec le casting original de Broadway. Tourné sur scène au Richard Rodgers Theatre. Dans un théâtre près de chez vous. 15 octobre 2021. #Hamilfilm », a partagé Lin-Manuel Miranda sur Twitter. Contrairement à West Side Story, ce serait la première fois que Hamilton apparaîtrait sur le grand écran. Ce serait le deuxième film tourné de Lin-Manuel Miranda, après In the Heights.

Malheureusement, il reste encore plus d’un an avant que les fans puissent voir des personnages comme George Washington, Alexander Hamilton et Aaron Burr se pavaner sur la scène. En attendant, la production réside à New York, où elle se trouve depuis 2015.

In the Heights en avant-première en salles le 26 juin 2020. West Side Story en avant-première en salles le 18 décembre 2020.