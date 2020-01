‘Avengers 5’ sera-t-il la dernière apparition de Chadwick Boseman dans le MCU?

Avengers 5 est-il la fin de la route pour l’original Black Panther? Chadwick Boseman a fait sensation dans l’univers cinématographique Marvel lors de son premier film autonome, Black Panther, en 2008. Depuis, Boseman a repris le rôle dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie et semblait prêt à diriger la prochaine génération de super-héros dans le MCU. Boseman devrait revenir à l’action pour Black Panther 2, mais il y a des spéculations que sa dernière sortie sera dans Avengers 5.

Chadwick Boseman, star de «Black Panther» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Boseman quitte-t-il le MCU?

Les fans peuvent s’attendre à ce que Boseman reprenne son rôle de T’Challa en noir

Panther 2, qui devrait sortir en salles en 2022. Nous ne savons pas si Boseman

apprécieront tous les camées dans d’autres projets, mais des sources internes affirment que ses jours

dans le MCU sont numérotés.

Selon We Got This Covered, des sources proches de Marvel disent

que le studio veut que le personnage de Letitia Wright, Shuri, prenne Black

Manteau de Panther dans le MCU. Si cela se produit, alors Boseman serait évidemment

l’homme étrange.

Marvel n’a pas confirmé les rumeurs, mais la source estime que la transition sera terminée après les événements d’Avengers 5, qui serait un projet de New Avengers.

Boseman devrait faire partie d’Avengers 5, qui comprendra probablement le capitaine Marvel (Brie Larson), le docteur Strange (Benedict Cumberbatch), Spider-Man (Tom Holland) et Ant-Man (Paul Rudd).

Si Avengers 5 est vraiment la fin de la route pour Boseman,

l’acteur aura incarné le héros dans un total de six films. Pour référence,

c’est à peu près le nombre de fois où Chris Evans a été nommé Captain America.

Boseman est-il mécontent de «Black Panther 2»?

Black Panther s’est avéré être un énorme succès dans la boîte

bureau, rapportant à Marvel bien plus d’un milliard de dollars de ventes de billets

devenant ainsi le premier film du studio à remporter une nomination aux Oscars.

Bien que la franchise semblait prête à conduire Marvel dans une nouvelle

chapitre, la participation de Boseman à Infinity War et Endgame a été

très petit. Les fans étaient évidemment tristes de ne pas avoir pu voir beaucoup de

Le personnage de Boseman, l’acteur serait mécontent du scénario de la

suite.

Une source interne affirme que Boseman n’aime pas la direction que Marvel prend dans Black Panther 2. Le studio n’a pas dit grand-chose sur l’intrigue, mais Boseman n’aime pas l’idée que Shuri prenne le manteau de son personnage.

L’acteur ne veut apparemment pas quitter le MCU de si tôt,

et aurait été contracté via Avengers 5, donc avoir un autre

le personnage reprend sa position de sorte à entraver ce plan.

Cela dit, Boseman n’a pas commenté les rumeurs. Pour tout ce que nous

savoir, Marvel ne prévoit pas de promouvoir Shuri et Boseman se contente de savoir comment

les choses vont.

Marvel pour devenir plus diversifié dans la phase 4

En ce qui concerne la diversité, Marvel prévoit de rendre le MCU beaucoup plus inclusif dans la phase 4. Bien que cette approche ait créé des problèmes avec Doctor Strange 2 et Captain Marvel 2, le producteur de Black Panther Nate Moore a hâte de raconter différentes histoires dans le suite.

Dans une récente interview, Moore a expliqué comment le personnage de

Black Panther n’appartient à aucun acteur en particulier. Cela ouvre la porte à

d’autres personnages pour ramasser son manteau.

«Une chose que j’aime dire à Ryan [Coogler] est, le noir

Panther est un manteau autant qu’une personne, donc nous ne sommes pas limités par

quoi que ce soit, parce que la vérité est, il y a beaucoup de façons différentes de revenir à

Wakanda et passer un bon moment et continuer à explorer les thèmes qui ont fait le

premier film si résonnant », a expliqué Moore.

Moore n’a pas mentionné Shuri par son nom, mais cela ressemble certainement à

ils sont ouverts à ce qu’elle devienne la prochaine Black Panther.

Le réalisateur Ryan Coogler devrait diriger et écrire Black Panther 2, qui est le seul

Film Marvel confirmé pour 2022.

Une nouvelle fuite taquine le film de la phase 5

En plus de Black Panther 2, Marvel a été très silencieux sur ses plans pour la phase 5. Les fans s’attendent à ce que le studio avance avec plusieurs projets, et une source interne a récemment révélé que Captain Marvel 2 sortirait également en 2022.

Détails sur le capitaine

La suite de Marvel n’est pas sortie. Nous savons que Brie Larson est

revenir pour reprendre son rôle et que l’intrigue pourrait avoir quelque chose à voir avec

une invasion de Skrull. Au-delà de cela, on sait peu de choses sur le projet.

Avengers 5 présenterait un nouveau groupe d’Avengers dirigé par Spider-Man, Black Panther et Captain Marvel.