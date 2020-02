Avertissement de régime d’Anne-Marie par un médium

2020-02-06 11:30:03

La chanteuse “ Birthday ” est allée lire à Los Angeles et après avoir subi un rituel de 30 minutes, le premier message qui lui a été donné était initialement d’abandonner le produit laitier de son alimentation.

Elle a dit: “Je suis allée voir une femme de reiki psychique à Los Angeles et elle vous dépose et vous dongle des choses.

“Elle joue de la musique et met ses mains sur vos chakras et tout.

“Elle a fait ça pendant une demi-heure et je me suis assise et elle a dit:” Anne-Marie, tout ce que j’ai vu, c’est du fromage puis un grand X, disant de ne pas manger “.

“Je me disais:” Merci. C’est ça? “.”

Mais la chanteuse de 28 ans – qui a écrit trois chansons pendant le voyage en Californie – a admis que la session lui avait donné un coup de pouce “psychologique” quand il s’agissait de sa carrière.

Elle a ajouté à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Nous sommes allés aux cartes de tarot et elle a dit: ‘Tout ce que je vois l’année prochaine, c’est votre carrière et votre vie en tant que montagnes russes massives. Ça va devenir fou. Ce voyage a été très important pour votre écriture. Tout ce que vous avez fait pendant ce voyage a été si important pour votre carrière “.

“Et je me disais” Oh mon Dieu “. Ça m’a un peu effrayé. Je ne sais pas si c’est réel ou pas mais ça m’a vraiment aidé psychologiquement.”

Anne-Marie est végétalienne, elle a donc admis qu’elle ne devrait pas manger de fromage, mais elle ne peut s’empêcher de céder à ses envies de fromage à la crème de Philadelphie, même si cela la rend malade.

Elle a dit: “C’est si difficile parce que c’est si bon, n’est-ce pas?

“Eh bien, je suis végétalien, et je ne peux évidemment pas manger de fromage maintenant, mais il y a des jours où j’ai besoin de Philadelphie, et ça arrive, et puis j’ai mal au ventre.”

“C’est le Seigneur Jésus-Christ qui me dit que je ne devrais pas manger de fromage, puis elle l’a confirmé, alors je l’ai complètement abandonné. Je ne le fais pas, je suis végétalien maintenant.”

La hitmaker “2002” aura 29 ans en avril et prévoit une “fête psychique” pour ses amis.

Elle a expliqué: “Fondamentalement, ce que je prévois pour mon anniversaire cette année est une fête psychique. Je vais donc faire venir des médiums pour faire nos lectures. Je pense que ce sera mon meilleur anniversaire.”

