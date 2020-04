Avery Mills songe à avoir des enfants avec Omar Albakkour

Les couples sur 90 Day Fiance: Avant les 90 jours, ils se rendent rarement à la réunion en tant qu’unité beaucoup moins après la série. Mais il y en a quelques-uns qui parviennent à rester ensemble malgré tous les obstacles que leurs coutumes, leurs familles et leurs distances leur opposent. Avery Mills et Omar Albakkour sont l’un des couples qui ont eu le plus d’obstacles à surmonter.

Avery Mills | Instagram

La famille de Mills n’approuvait pas qu’elle soit avec Albakkour, principalement parce qu’il était de Syrie et ils craignaient pour sa vie si elle décidait de déménager dans le pays. La culture d’Albakkour s’accompagnait également de règles strictes avec lesquelles la famille de Mill n’était pas d’accord. Mais malgré tout cela, les deux se sont mariés et envisagent même maintenant d’avoir des enfants.

Pourquoi Avery et Omar ne sont-ils pas ensemble maintenant?

Bien que Mills et Albakkour soient descendus dans l’allée, ils ne sont pas actuellement physiquement ensemble. Quand ils ont donné aux fans une mise à jour sur la série Web 90 Day Fiance: What Now, ils ont dit qu’il avait été très difficile de trouver un moyen pour eux de vivre dans le même pays. Les chances d’obtenir un visa pour Albakkour pour s’installer en Amérique étaient minces. Les deux ont depuis prévu de trouver un autre endroit pour vivre ensemble. Mills a récemment fait le point sur la façon dont ils se portent.

«Pour clarifier, Omar et moi sommes heureux en mariage, mais je reste en Amérique la plupart du temps [because] Je parraine le visa d’Omar, donc je dois garder mon travail de grande fille en Amérique et je suis à l’université », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram.

Avery et Omar envisagent des enfants

Le plan est finalement que les deux soient ensemble et fondent une famille. Dans une récente interview sur Instagram, Mills a admis qu’elle voulait 3-4 enfants et son mari en voulait 2-3. Ils ont déjà choisi les noms de leurs enfants et tout.

«Ce sont des noms arabes, mais ma famille peut les prononcer facilement», a-t-elle déclaré.

Mais ils ne prévoient pas de fonder leur famille tant qu’ils n’auront pas terminé leurs études.

Albakkour a déjà un diplôme en dentisterie mais est maintenant à l’école de parodontologie. Mills obtient son diplôme en gestion des soins de santé et fréquente une école musulmane «pour apprendre l’arabe et plus sur l’islam».

Bien qu’ils ne soient pas au même endroit, le couple semble plus amoureux que jamais.

“Le cœur d’Omar est si pur”, a-t-elle partagé sur son histoire Instagram. «Il respecte tout le monde, quelle que soit sa religion, sa culture, sa race, sa sexualité ou son âge. C’est aussi un homme de Dieu. “

Elle a également complimenté son intelligence.

«Mon mari est si intelligent que ça me souffle», a-t-elle déclaré.

Alors que Mills a beaucoup de choses qu’elle aime chez Albakkour, sa chose préférée en elle est sa cuisine.

“La chose préférée d’Omar à mon sujet est probablement mes crevettes au citron et au poivre”, a-t-elle déclaré.

Omar et Avery ont-ils déjà rompu?

Avec chaque couple de célébrités, des rumeurs circulent toujours sur les problèmes de leur relation. Il en va de même pour Mills et Albakkour. Mais ils ne se sont jamais séparés.

“Je ne sais pas pourquoi il y a un article disant qu’Omar et moi ne sommes pas ensemble, mais nous sommes très heureusement mariés et nous ne nous sommes jamais séparés”, a récemment écrit Mills sur Instagram. “Donc, pour les gens qui se sont précipités sur ma page pour voir si les tabloïds étaient vrais, ils ne le sont pas.”