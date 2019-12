Avez-vous déjà remarqué que la série rend hommage à l'un des premiers rôles de Johnny Galecki?

Bien avant que Johnny Galecki ne devienne Leonard Hofstader, et même avant de devenir David Healy sur Roseanne, Galecki était un enfant acteur de cinéma. L’un de ses rôles les plus mémorables est celui des vacances de Noël de National Lampoon. La plupart des gens ont vu le film et à ce stade, la plupart des fans de The Big Bang Theory ont remarqué Galecki dans le film. Ce que la plupart des gens n'ont probablement pas remarqué, c'est que la série rend apparemment hommage au premier rôle de Galecki dans un épisode sur le thème de Noël.

Noël de Griswald

l'arbre a un passager clandestin

À Noël

film, Galecki joue Rusty Griswald, un enfant dont toute la famille élargie s'infiltre

sa maison pour les vacances, conduisant à des résultats désastreux. Pendant que les choses commencent

un peu rude, les vacances en famille empirent de plus en plus. Quand un

un membre de la famille élargie met le feu à l'arbre de Noël, Clark

Griswald, le patriarche de la famille, décide de tout améliorer en coupant

sur un arbre dans la cour avant de la famille.

Il y a un petit

problème avec le plan, cependant. Un écureuil appelle déjà le petit arbre

à la maison, et il ne l'abandonne pas sans se battre. L'écureuil se range dans le

arbre tel qu’il est rentré dans la maison et ressort pendant les festivités. le

scène hilarante est un moment de Noël classique et rappelle à tout le monde que leur

le dysfonctionnement de la famille est assez standard.

L'arbre de Penny et Leonard a aussi un passager clandestin

Dans «The Holiday Summation», Penny et Leonard sont déterminés à passer un bon Noël ensemble, alors ils se dirigent vers une ferme d'arbres de Noël pour couper leur propre arbre. Beaucoup d'hilarité s'ensuit lorsque Leonard est vu portant des mitaines dans la chaleur de Pasadena. Selon Accuweather, la température de Pasadena ne descend généralement pas en dessous de 60 degrés en décembre. Leonard insiste sur le fait qu'il cloque facilement, mais les mitaines rendent le balancement d'une hache assez difficile.

Le couple, découragé, tente de ramener son arbre à la maison. Tout d'abord, il tombe du toit sur le pare-brise, puis Penny et Leonard ont du mal à amener l'arbre à l'étage. Enfin, une fois à l'intérieur de l'appartement, il devient évident que quelque chose vit dans l'arbre. En fin de compte, ils le jettent dans la cage d'ascenseur sans jamais découvrir ce qui fait du bruit à l'intérieur du feuillage persistant.

Les fans aux yeux d'aigle ont peut-être remarqué que tout le processus d'obtention de l'arbre et de le ramener dans la maison rappelle le processus que les Griswald traversent pour ramener à la maison leur propre chemin d'arbre en 1989. En fait, l'épisode entier pourrait être un œuf de Pâques géant que seuls les fans de Galecki les plus dévoués remarqueraient. La scène se déroule dans le douzième épisode de la 10e saison de l'émission.

Était-ce un œuf de Pâques bien intentionné?

Alors que les vacances de Noël de National Lampoon ont été écrites par John Hughes, et The Big Bang Theory a été créé par Chuck Lorre, il est sûr de dire que la créature clandestine antérieure a probablement influencé l'épisode. Bien sûr, Lorre ni les acteurs n'ont jamais parlé de l'oeuf de Pâques, mais c'est le genre de point. Ce ne serait pas un œuf de Pâques si tout le monde en parlait.

Simon Helberg (comme Howard), Jim Parsons (comme Sheldon) et Kunal Nayyar (comme Raj) | Cliff Lipson / CBS via .

Les œufs de Pâques dans les émissions, les films et les jeux font référence aux blagues, messages et références cachés dans le produit fini. Alors que les fans sont souvent encouragés à les chasser, ceux qui se cachent partagent très rarement ce que sont les œufs de Pâques ou où ils peuvent être situés dans une œuvre.

Selon Next Avenue, la pratique a commencé quand Atari a interdit à ses concepteurs de jeux d'inclure leurs noms dans les jeux vidéo. Atari craignait apparemment que d'autres sociétés ne volent leurs concepteurs et développeurs. Pour obtenir du crédit, un designer a caché son nom dans un jeu. Finalement, la pratique s'est développée et s'est déplacée de l'industrie du jeu vers les films et les spectacles. Les œufs de Pâques peuvent être trouvés dans la plupart des films et des émissions maintenant, mais les premiers exemples dans l'industrie du divertissement se produisent dans Star Wars.