Avoir des limites ou pas de limites est la question de «Un jour à la fois», épisode 3 – Examen

Oh, la merveilleuse famille Alvarez d’un jour à la fois. Ils ont fait rire les téléspectateurs jusqu’à ce qu’ils pleurent depuis 2017, et cet épisode est l’un des plus drôles qu’ils ont produits. Si ce n’est pas le cas de toutes les saisons jusqu’à présent, certainement des trois qu’ils nous ont donnés dans la saison 4. Cela implique qu’Alex entre chez sa mère en faisant quelque chose de très privé et que toute la famille ait une discussion significative à ce sujet. Vous savez, juste un mardi soir typique pour notre famille cubano-américaine préférée. [Spoiler alert: Spoilers ahead for One Day at a Time Season 4, Episode 3].

Elena, Alex et Penelope dans l’épisode 3 «Limites», «UN JOUR À LA FOIS» | Nicole Wilder / POP TV

Alex entre dans l’impensable: sa mère se masturbe

Cet épisode, «Boundaries», commence avec Penelope dans son groupe de thérapie, qui est un incontournable de la série depuis la première saison. C’est un grand espace apaisant pour Penelope et lui a donné de grands amis. Ils l’ont aidée avec beaucoup de problèmes dans le passé, même en dehors du groupe.

Elle explique comment elle essayait de se faire plaisir tout en descendant avec son moi qui aime les Outlander. Cependant, Alex cherchait son téléphone et a confondu son vibrateur avec son appareil, et bien… il a vu bien plus de sa mère qu’il ne l’avait jamais voulu.

Les choses sont bien sûr gênantes pour Penelope et Alex après cela, mais étant la bonne maman qu’elle est, elle préfère parler de la masturbation et de la façon dont elle est normale et saine au lieu de lui faire honte ou d’agir et de brosser l’instance sous le tapis. C’est un très bon moment d’apprentissage si ce n’était pas si embarrassant. Cependant, comme pour beaucoup de choses dans le ménage Alvarez, tout le monde s’implique dans son opinion et elle s’intensifie.

Penelope dans sa session de thérapie de groupe, «Un jour à la fois» | Nicole Wilder / POP TV

C’est le moment idéal pour une conversation ouverte sur le plaisir de se faire plaisir… sauf que personne ne veut l’avoir

Bien sûr, Penelope a un grand intérêt à vouloir normaliser tout cela pour Alex, mais Lydia dit que ce n’est pas sain ou bon et est en fait assez coupable. Elle pense d’abord qu’Alex le faisait, mais quand elle apprend que c’était sa fille, tout ce qu’elle peut faire, c’est s’exclamer: «¡Qué sucia!»

Elena, étant la féministe sexuellement positive qu’elle est, ajoute bien sûr ses deux cents, confirmant qu’il y a de nombreux avantages à se masturber, y compris un meilleur état mental global. Alors que tout va bien et bien, ça grogne toujours les nerfs d’Alex. Cet adolescent ne passe pas un bon moment au milieu d’un débat agréable avec toutes les femmes de sa vie. Mais laissez à Lydia l’ajout de son zinger final. “Dieu a créé Adam et Eve, pas Bzzzz et Eve.”

La famille Alvarez ne fait pas vraiment de «frontières», mais va-t-elle commencer maintenant?

Comme le dit si éloquemment Pénélope, «les frontières sont pour les blancs». Comme nous l’avons vu au cours des trois dernières saisons, ils ne font pas de «limites» ou de subtilité d’aucune sorte. Non seulement parce qu’ils vivent dans un joli petit appartement, mais aussi parce qu’ils sont Latinx. Ce n’est tout simplement pas quelque chose de programmé dans les Latinos.

Penelope et Lydia en parlent dans l’épisode 3, «Un jour à la fois» | Nicole Wilder / POP TV

Cependant, Penelope vient à un problème. Elle veut être impliquée dans les affaires et la vie d’Alex, mais Schneider souligne que cela semble un peu hypocrite. Considérant que Pénélope veut que Lydia quitte son entreprise. Penelope se rend compte qu’il est irréaliste d’être complètement déconnecté quand Alex est un adulte. Cela l’aide à voir le côté de Lydia, et pourquoi elle essaie de fixer Penelope à une tonne de dates Tinder différentes.

Au début, Penelope veut mettre en place des limites. Mais encore une fois, cela ne se sent pas bien. Et ce qui revient à dire que Lydia se soucie tellement. Même si elle se trompe sur la masturbation. Donc Penelope ne peut pas vraiment lui en vouloir, non?

Les choses se calment et ils décident en groupe que les choses vont bien comme elles le sont. Mais Lydia ne devrait pas fixer Penelope sur des dates à l’avenir. Autrement dit, jusqu’à ce que Lydia installe sa fille avec le meilleur homme de tous: Max! Au début de cette saison, Penelope a essayé de se réconcilier avec Max, réalisant qu’il était le seul homme pour elle. Cependant, il était hors du pays.

Il semblait que sa relation avec Max ne reprendrait jamais, mais il est de retour et mignon comme toujours. De plus, Schneider est très heureux de retrouver son meilleur ami, donc seul le temps nous dira si tout se passera à nouveau. Rappelez-vous, ils ont rompu parce que Max voulait des enfants et Penelope avait fini d’avoir les siens. Est-ce que ce sera un grand facteur pour aller de l’avant? Quelqu’un changera-t-il d’avis?

Dans l’ensemble, c’est l’un des publics les plus amusants de la série depuis son retour pour la saison 4. Il était presque impossible de garder un visage impassible pendant cet épisode.