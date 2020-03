Awkwafina attristé par la «rhétorique» et la «cruauté» à la suite du coronavirus

Bien qu’il s’agisse d’une célébrité de haut niveau qui tournait en Australie pendant une grande partie des premiers jours de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Awkwafina a été presque silencieux à ce sujet.

Mardi, cependant, la gagnante du Golden Globe a partagé une image d’elle portant un masque facial où elle a exprimé à quel point elle était “attristée” par la “rhétorique” actuelle et la “cruauté” qu’elle a engendrée. Elle a partagé qu’elle était récemment revenue au pays après l’arrêt du tournage en Australie sur “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” de Marvel.

“Je n’ai pas dit grand-chose sur tout cela parce que la plupart du temps je suis attristé”, a écrit l’actrice. “Je m’inquiète pour ceux qui sont le plus à risque de maladie grave, les personnes âgées et celles qui ont des conditions préexistantes.”

Elle a poursuivi en soulignant qu’il se passait également d’autres choses que la santé physique. “Je suis attristée par la rhétorique qui en est ressortie et la cruauté qui en est résultée”, a-t-elle écrit. “J’espère que même si nous nous isolons et nous éloignons socialement pour rester en sécurité, nous restons également sains d’esprit et calmes.”

Elle a ensuite souhaité à ses partisans “la paix pendant cette période folle de merde” avant de leur dire qu’elle allait s’isoler pendant deux semaines.

Bien qu’Awkwafina n’ait spécifié ni la “rhétorique” ni la “cruauté” à laquelle elle faisait référence, de nombreux internautes ont rapidement supposé que cela avait à voir avec le président Trump faisant référence à plusieurs reprises à COVID-19 comme le “virus chinois”. Cette décision a été qualifiée de raciste par beaucoup, et potentiellement dangereuse pour toutes les personnes d’origine asiatique, y compris les Américains.

En tant qu’Américain d’origine chinoise et coréenne, Awkwafina pourrait bien faire référence à cette rhétorique dangereuse. Dans l’affirmative, Awkwafina suivrait les traces de plusieurs autres Américains d’origine asiatique de premier plan qui ont dénoncé les dangers d’attribuer ce virus à une seule nationalité.

Jeannie Mai de “The Real” – qui est d’origine vietnamienne et chinoise – a écrit dans un éditorial pour Gens qu’elle avait reçu “des remarques vulgaires et des mèmes racistes” via son Instagram en raison de son héritage asiatique.

Un jour avant ça, actrice Lana Condor – né au Vietnam – a spécifiquement appelé le président pour son choix de descripteurs de la pandémie. Elle et Awkwafina ont récemment collaboré dans une série YouTube sur l’anxiété, il est donc certainement possible qu’Awkwafina fasse un tremplin aux sentiments de Condor.

“Vous n’avez aucune idée des ramifications de vos propos et actions racistes sur la communauté asiatique américaine”, a-t-elle tweeté en partie. “Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre le danger dans lequel vous mettez notre communauté. Comment osez-vous. Vous devriez avoir honte de vous-même.”

💔 Soyez meilleur. Se réveiller avec son chaos est vraiment un cauchemar. S’il vous plaît. Être meilleur. 💔 Pour mes abonnés, soyez en sécurité. Je t’aime. pic.twitter.com/Okbg735cQC

– Lana Condor (@lanacondor) 18 mars 2020

Bon alors. Malgré l’origine du virus, ce qui est plus important, c’est le fait que les VRAIS ÊTRES HUMAINS sont attaqués bc de votre choix de mots. Alors ma question: qu’est-ce qui est le plus important 2 U? Renommer un virus qui a déjà un nom COVID19- OU protéger la vie des autres? 💕

– Lana Condor (@lanacondor) 21 mars 2020

Ces derniers jours, Trump a de nouveau modifié sa réponse narrative à COVID-19, et une partie de cela a impliqué de ne plus l’appeler le «virus chinois». Il semble maintenant concentré sur ses efforts pour remettre l’Amérique au travail le plus tôt possible, apparemment contre l’avis de la communauté scientifique et des experts de sa propre équipe.

Bien qu’il ait déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir utilisé à plusieurs reprises la désignation “chinoise” – même de l’écrire dans un discours pour s’assurer qu’il le disait – Trump a déclaré à Fox News dans une interview mardi qu’il avait dit qu’il en avait fini avec cela.

“Écoutez, tout le monde sait que cela vient de Chine, mais j’ai décidé que nous ne devrions plus en faire grand chose”, a-t-il déclaré. “Je pense que j’ai fait une grosse affaire. Je pense que les gens le comprennent.”

Il a même fait tout son possible pour tweeter son soutien aux communautés asiatiques et américaines et décourager sa base de les blâmer:

…. n’est PAS de leur faute en aucune façon, forme ou forme. Ils travaillent en étroite collaboration avec nous pour s’en débarrasser. NOUS ÉVITERONS ENSEMBLE!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 mars 2020

