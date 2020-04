Babyface et Teddy Riley Battle Broke Instagram Live et Records

Reprogrammé à partir de samedi soir après que des problèmes de connectivité et de son aient empêché la plupart des fans de se connecter, les légendes du R&B Babyface et Teddy Riley sont retournées sur Instagram Live lundi pour enfin le sortir.

Malgré quelques défis techniques en cours de route, les deux producteurs ont défini les pistes qui ont défini une décennie – les années 90 pour être exact – alors qu’ils se battaient pendant deux heures, se dirigeant sur Twitter et battant un énorme record en cours de route. sans parler d’Instagram Live lui-même.

Le producteur Swizz Beatz (l’un des cerveaux derrière l’événement, dit qu’ils avaient 3 millions de personnes essayant de se connecter, un nouveau record Instagram Live, cependant Pop Crave dit qu’il était plus proche de 512 000. Quoi qu’il en soit, il semble que le record qu’ils ont battu était le leur, établi lors de leur tentative avortée de samedi soir de le déposer et de voir qui est le roi du R&B des années 90. iHeartRadio rapporte que plus de 400 000 téléspectateurs se connectaient alors.

Nous avons cassé insta ce soir !!!!!!!!!! #verzuz @verzuzonline over 3mill https://t.co/O0fDx1M5Ke – SWIZZ BEATZ (@THEREALSWIZZZ) 21 avril 2020

Au cours de la dernière session, Babyface a époustouflé les téléspectateurs du livestream lorsqu’il a également révélé un fait peu connu sur le roi de la pop. Apparemment, il était intéressé à connaître Halle Berry un peu mieux à l’époque (ce n’était pas tout le monde?) Et pensait que le producteur de disques pourrait peut-être lui donner le contact.

“Michael m’a appelé et m’a dit:” Babyface, savez-vous qui est Halle Berry? “”, A déclaré Babyface lors de son livestream, tel que couvert par Hollywood Life. “J’ai dit: ‘Ouais, je connais Halle Berry’. Il a dit: ‘Pourriez-vous me faire une faveur? Je veux que vous l’appeliez parce que je veux l’emmener à un rendez-vous.'”

Babyface et Teddy Riley sont en direct sur Instagram rn, et Babyface en a parlé une fois où Michael a voulu emmener Halle Berry à une date 😭 pic.twitter.com/uomIeqGtuw – Julie 🌙 (@juliejksn) 21 avril 2020

“J’ai dit quoi?’ et il a dit: “Appelez-la, je veux l’emmener à un rendez-vous” “, a-t-il poursuivi. “Alors j’ai dit:” Laisse-moi tendre la main “et je l’ai contacté pour l’agent, parce que je n’avais pas le numéro de Halle Berry. J’ai appelé et donné le message et le manager m’a dit” Quoi? ” et j’ai dit: “Ouais, il veut l’emmener à un rendez-vous.” “

Le message a été relayé, mais Babyface a dit qu’il ne pouvait pas dire ce que Halle avait répondu. Au lieu de cela, il a joué une citation d’elle du film “Boomerang” où elle a dit: “Vous savez, que savez-vous de l’amour? Que pensez-vous que vous savez de l’amour?”

Alors que les gars tournaient principalement les morceaux qu’ils produisaient, Babyface avait une autre surprise en réserve pour les fans, offrant une interprétation en direct de son propre hit “Quand puis-je vous voir”.

Cette bataille – que beaucoup de fans croient que Babyface a prise avec cette performance acoustique et une petite nuance de remix (?) – était la dernière de la série “Verzuz” des producteurs Swizz Beatz et Timbaland. Bien qu’il y ait eu une bataille avant celui-ci, comme T-Pain “verzuz” Lil John, celui-ci a pris toute la série à un nouveau niveau. Restera-t-il là?

Les fans adoraient la rivalité amicale entre les deux producteurs lundi soir, gardant l’action au plus profond de la nuit.

CES DEUX ROIS NOIRS ONT BRISÉ IG! 👑 Malgré les difficultés techniques, les reports, les problèmes de son et “faire trop” * ahem Teddy *, ce fut un moment dans l’histoire de la musique légendaire avec ces deux producteurs légendaires! Teddy Riley et Babyface ont tous deux gagné! Une bataille épique! #VERZUZ pic.twitter.com/SKS7K5ytVS – DOC. #FNLradio #TDR (@mrdoc) 21 avril 2020

Instagram ne pouvait pas gérer toute cette mélanine à la fois. Être en harmonie, chanter les uns avec les autres. L’énergie nous dépassait. #TeddyRileyvBabyface #VERZUZ pic.twitter.com/2BSAP8HOWm – Shauntelle (@ShauntelleBoyer) 21 avril 2020

Babyface: C’était un remix?

Teddy: oui

Babyface: oh ok, je ne savais pas que nous faisions des remixes. Mais c’est cool je ne fais pas de remix.

Tout le monde: #VERZUZ pic.twitter.com/8oIy2AfzJs – Akilah (@kilahphil) 21 avril 2020

“Ce n’est pas un problème, je ne remixe pas de toute façon.” #VERZUZ pic.twitter.com/FVcRbye1sU – Briana Diamond✨ (@Brielieve) 21 avril 2020

Teddy quand il a vu Babyface jouer de la guitare. #VERZUZ #BabyfacevsTeddyRiley pic.twitter.com/CPAs6sGPhQ – B E A N Z Remerciez votre photographe s’il vous plaît! (@PhotosByBeanz) 21 avril 2020

J’appelle ce match tôt! Oncle Kenneth a terminé nous a donné une acoustique débranchée 😩😭🙌🏿 Oncle Teddy talkin ’bout he cheatin lol #VERZUZ pic.twitter.com/0kwiK6sSCQ – Milo Mami. Bournvita Baby. (@Aizehinomo) 21 avril 2020

Teddy: Ma connexion AOL fonctionne. Et pour une raison quelconque, mon téléphone Android est flou .. brb Aussi Teddy quand il est revenu: #VERZUZ pic.twitter.com/iW88Tt7HIB – Kai 📷 (@kaishotz) 21 avril 2020

Teddy Riley a joué Let’s Chill de Guy et Babyface est revenu avec My, My, My de Johnny Gill. JE SUIS SHOOK! #VERZUZ pic.twitter.com/8QnTJSLSmv – RJ (@Ryan_Johnson) 21 avril 2020

Moi quand Babyface a joué Quand tu crois de Whitney et Mariah #VERZUZ #TeddyRileyVsBabyface pic.twitter.com/6rMKMdG7r6 – Shelby (@thatgirlshelbyv) 21 avril 2020

Teddy s’est souvenu du temps qui passe. Je suis sur le point de sortir de la routine de danse comme en 1991. #VERZUZ pic.twitter.com/FtE3JsjK0m – Britni Danielle (@BritniDWrites) 21 avril 2020

La bataille Babyface vs Teddy Riley #VERZUZ, c’était comme regarder 2 de vos oncles essayer d’utiliser IG pour la première fois, mais c’était tout ce dont j’avais besoin. pic.twitter.com/NG33Z8l8zN – Rob Jones (@ bluesteel1914) 21 avril 2020

Visage de bébé quand il est tombé, je vais vous faire l’amour #TeddyRileyvsBabyFace #Verzuz pic.twitter.com/AdRfAwyYNZ – Jackson 5 Nostrils (@iam_Jaxon) 21 avril 2020

Babyface est ma démographie de petite. Un peu impertinent, un peu chic, toujours respectueux, fait toujours passer le message. #VERZUZ pic.twitter.com/9rYc1Z40t3 – Khalea Underwood (@letsbeKHAlear) 21 avril 2020

Cela n’a pas été un événement Babyface vs Teddy Riley. Ce fut un rôti Teddy Riley avec l’hébergement Babyface. #verzuz – Pas de relation, Esq. (@TheCosby) 21 avril 2020

Pouvons-nous parler du roi des ombres Baby Face y’all ….. Après chaque chanson que Teddy a joué, Baby Face l’a frappé avec le ….

🤣🤣🤣🤣

# VERZUZ # BabyfacevsTeddyRiley pic.twitter.com/WMP9P7mhUG – ~ Alexandrie ~ (@DOPECHICKBEATS) 21 avril 2020

* BabyFace vs Teddy Riley #VERZUZ Lmao pic.twitter.com/8XcX4ZGUeE – Dee Holt ❄️➐ (@ D_1andOnly_) 21 avril 2020

Teddy, s’il te plait. Nous vous en supplions! JETER DANS LE TUILE !!!!! Babyface n’a même pas encore joué la bande originale de Waiting to Exhale .. JETER DANS LE TUILE !!!!! #VERZUZ pic.twitter.com/qc7s9Zl3f9 – Rae Exotic 🐯🐅 (@Do_RaeeeMi) 21 avril 2020

Babyface terminant la soirée avec Whitney Houston et Cece Winans. Reconnaissant, il a battu le ‘Rona. Donnez à cet homme TOUTES ses fleurs. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 #VERZUZ – Alvin aqua Blanco (@ Aqua174) 21 avril 2020

Teddy: C’est où nous allons? Baby Face: C’est là que nous sommes allés

💀💀💀💀 # TeddyRileyvBabyface # VERZUZ pic.twitter.com/bMGpw7pNqC – ~ Alexandrie ~ (@DOPECHICKBEATS) 21 avril 2020

Alors tout le monde est d’accord? Babyface a gagné. #TeddyRileyVsBabyface #Verzuz pic.twitter.com/ALPATQ0T1Z – Jasmine Katrina (@jkatrinasmith) 21 avril 2020

Vainqueur par KO, Kenneth #Babyface Edmonds. #VERZUZ pic.twitter.com/LFsYmlemQ3 – JRtheGent (@_JRTheGent_) 21 avril 2020

